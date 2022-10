– A szihalmi Magyar-Tár-Ház tevékenységében meghatározó szerepet töltenek be a művésztelepek és kiállítások. De más programokban is bővelkednek. Milyen események voltak a közelmúltban, s lesznek a közeljövőben?

– A nyáron tartottuk az V. Szabadkéz nyári Művésztelepet augusztus első napjától 21-ig. Hagyományainkhoz híven tíz kortárs képzőművész részvételével zajlott, akik most is többféle technika felhasználásával alkottak. Augusztus 21-én a telepen született művekből kiállítás nyílt a Szabadkéz Galériában. Legutóbb, szeptember 24-én újabb kortárs tárlat nyílt Határ Attila és Tomecz Dániel alkotásaiból Archív.doc címmel.

– Úgy tudjuk, októberben sem marad programtól mentesen a Tár-Ház.

– Október 28-ára, péntekre a füzesabony környéki polgárőr szervezetek számára szerveznek alapfokú képzést, ennek adunk otthont. Itt a résztvevők elméleti és gyakorlati oktatást kapnak a rendőrség szakembereitől. A program a Magyar-Tár-Ház Alapítvány, a Mezőszemerei Polgárőrség és a Füzesabonyi Rendőrkapitányság közös szervezésében valósul meg.

– Lesz-e idén is Márton-napi Libaünnep?

– Természetesen. November 11-én hagyományosan a Márton napi Libaünnep tiszteletére rendezünk kulturális programokat, ahol az irodalom, a zene mellett a januári II. Téli Művésztelepen született alkotásokból lesz újabb kortárs kiállítás. Idén bemutatkozik egy borászat, kóstolhatunk új borokat és vacsora is várja a meghívott vendégeket.