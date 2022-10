Rendhagyó módon idén a Stella Katolikus Üdülőben tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek értekezletét a közelmúltban, tájékoztatott a főegyházmegye. Közlésük szerint az aktuális feladatok és a tanév programjainak megbeszélésén túl, egymás szorosabb megismerését szolgálta a kétnapos program. Dr. Németh Zoltán, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának osztályvezetője elmondta, a találkozó célja az volt, hogy egy gyönyörű természeti környezetben lelkesítsék, buzdítsák a pedagógusokat, mert csak így tudják forrásként betölteni a hivatásukat.

A főegyházmegye arról is hírt adott, hogy a szakmai kérdések átbeszélését követően a Mátraszentimre-Fallóskúti Béke Királynője templomba vezetett az intézményvezetők útja, ahol dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét. Prédikációjában a főpásztor a nap szentjéről, Szent Lukács evangélistáról beszélt, aki az Apostolok Cselekedeteiben leírja, hogy Jézus tanítványai hogyan álltak helyt a nehézségekben.

– Nekünk Isten gyermekeként ugyanúgy társadalmi és egyéni nehézségekkel, negatív eseményekkel, kihívásokkal, kudarcokkal kell szembenéznünk, mint az apostoloknak. Az Úr imájának, a Miatyánknak a megtanításával Jézus felhatalmazza az apostolokat, hogy lépjenek be abba a bizalmi, családias kapcsolatba, ami őt a Mennyei Atyához fűzte. Mi is Isten gyermekei vagyunk, bátran kérjük segítségét és a reménytelenség idején is megtapasztalhatjuk erejét, vigasztalását – zárta szavait Ternyák Csaba.

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 55 köznevelési intézmény igazgatóinak értekezlete kötetlen beszélgetéssel zárult.