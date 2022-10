A Mátravidéki Erőműnél lévő tó partján számos faház található, ezek egyike az önkormányzat tulajdona. Az ingatlant öt évvel ezelőtt bérleti szerződéssel átadták egy szomszédos településen bejegyzett vadásztársaságnak, havi ötezer forintét, plusz a rezsidíjért. A megállapodás idén nyáron lejárt.

A vadásztársaság az említett feltételekkel újabb öt évre szerette volna bérbe venni az ingatlant, s a 2021-ben jelzett vételi szándékukat is fenntartják – írták. Az önkormányzat pénzügyi bizottsága támogatólag javasolta a képviselő-testületnek, hogy ismét adják bérbe a létesítményt. Az előterjesztést Víg Zoltán polgármester ezekkel a kondíciókkal terjesztette a városvezetés elé.

Az ügy tárgyalása előtt azonban a közösségi oldalakon többen hangot adtak a fentiekkel kapcsolatos egyet nem értésüknek. Főként a szerintük alacsony, havi ötezer forintos bérleti díjat kevesellték, mondván: mások ennél jóval többet is adnának érte. Úgy tudjuk, néhányan be is nyújtották az említetteknél kedvezőbb ajánlatukat, noha az objektum hasznosítására az önkormányzat nem írt ki pályázatot.

Az ülésen végül nem került terítékre a téma, mivel Víg Zoltán levette napirendről az előterjesztést.

A helyzetet bonyolítja, hogy a faház alatt lévő telek az MVM (Magyar Villamos Művek) tulajdona, amit az önkormányzat ingyenesen használ. A faház bérleti szerződése annyiban hasznos az önkormányzat számára, hogy az épületet és környékét a vadászok tartják rendben.

Mivel a szerződés – mint említettük – lejárt, várhatóan a képviselő-testület újra tárgyal majd a bérbeadásról.