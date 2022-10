Továbbá elmondta, az árak emelkedése sajnos ezen a területen is jelentős volt. Mivel rossz minőségű terményt a vaddal sem etetnek meg, kizárólag a takarmány minőségűeket, így a vadgazdálkodók is a megemelkedett árú takarmányhoz jutnak hozzá. Ehhez hozzáadódik a dráguló üzemanyagár is, mivel a vadak részére nem egy telepen, hanem a vadászterületen szétszórva juttatják ki az élelmet. Ezek által az állatok takarmányozási költségei is a többszörösére nőttek az elmúlt évekhez képest.