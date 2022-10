A gyöngyöspatai asszonyok ezúttal a hájas tészta csínját-bínját mutatták meg a TV2 Séfek séfe című televíziós műsor versenyzőinek, adta hírül Horváth László országgyűlési képviselő. A honatya azt is hozzátette, hogy a asszonyok, miközben jó tanácsokkal látták el a szakácsokat, még dalra is fakadtak. Így nemcsak tudásukkal és népviseletükkel, de hangjukkal is elbűvölték és lenyűgözték a fiatalokat.

– Baloghné Erzsike és Martinkovicsné Ilonka ismét megmutatta, milyen a gyöngyöspatai virtus! Büszkék vagyunk rájuk! – közölte Horváth László.