– A legkritikusabb időszakban – ahogy portálunk is megírta – mindössze huszonegynéhány centiméter víz volt a tó medrében – közölte Szűcs Viktor. – Az aszály idején a Sástó sorsa kizárólag az időjárástól függött, mert a víz pótlására tett erőfeszítéseinket nem koronázta siker. A Sástó ugyanis egy mesterséges tó, nincs vízutánpótlása. Egy-két ér, forrás táplálja, illetve az eső, a talajvíz. Az erek és források viszont már nyár elején kiapadtak. A környező, lakossági és gazdasági vízigényeket kielégítő víztározókból nem lehetett pótolni a hiányt, mert azokban is erősen lecsökkent a vízszint. A megyénk területén vízügyi hatóságként működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ugyanis leszögezte, hogy a lakosság ivóvízellátása prioritást élvez. Az idei példátlan aszály és rekkenő hőség következtében július elején aggasztóvá vált a helyzet, már akkor csak 48 centiméteres vízmélységet mértünk a tóban, miközben az átlagos vízszint 96 centiméter.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szerencsére már a nyáron jelezte, hogy természetvédelmi szempontból idén már nem jelenthet nagyfokú kárt, ha kiszárad a tó, mert a vízszint apadása idejére már kifejlődtek azok az ott élő állatfajok, amelyeknek a szaporodáshoz szükség van a víz jelenlétére. Most szemmel láthatóan rendben van a tó flórája és faunája is. Jelenleg olyan hosszú távú megoldáson dolgoznak a kollégáim, amely alkalmas a jövőbeli hasonló probléma kezelésére. Folyamatban vannak a vizsgálatok, hogy fizikailag megoldható-e, illetve hatóságilag engedélyeztethető-e kutak fúrása a Sástó vízellátására. További elgondolásunk, hogy a turisztikai központ, illetve a kemping épületeinek tetőzeteit hasznosítsuk. Ha tetőkre hullott esővizet összegyűjtenénk, és bevezetnénk a tóba, s akkor nemcsak a tó felett lehulló csapadék szaporítaná a vízmennyiséget. Természetesen kisebb beruházások lehetőségeit is szem előtt tartjuk, mert a kutak fúrása csak opció, az is lehet, hogy nem kapunk rá engedélyt. Amint a kollégák konkrét tervet dolgoznak ki bármelyik lehetőséggel kapcsolatban, beszámolok róla – ígérte a vezérigazgató.