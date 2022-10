– A jó isten elhalmoz mindannyiunkat rengeteg áldással és talentummal. Ha itt most körbenézünk, ezt a sok talentumot láthatjuk, ahogy elkezdenek kibontakozni. Nagyon találó a Csiszolódó Gyémántok név, hiszen valójában ezt kaptuk mindannyian feladatként, hogy egész életünkben csiszolódjunk – hangsúlyozta ifj. Lőrincz György, a St. Andrea szőlőbirtok tulajdonosa. Kiemelte, ezen az alkalmon szeretnének ők is hozzájárulni a sok erőfeszítéshez, amit a szervezők megtettek azért, hogy létrejöhessen ez a kiállítás. Egy olyan bort választottak ehhez az alkalomhoz, aminek az Áldás nevet adták, hiszen ez egy nagyon fontos dolog mindenki életében.

Fontos, hogy a gyerekek kibontakozhassanak a képek által

BMZ Baji Miklós Zoltán képzőművész arra mutatott rá, az a varázslat, ami gyermekkorban létrejön körülöttünk, sajnos fokozatosan elveszik. Ezért nagyon nehéz azoknak, akik olyan küldetéstudattal születnek meg, ami által közvetíteni tudják a teremtett világ gyönyörűségét, és felhívják a figyelmet a körülöttünk lévő érdekességekre. Ők azt a világot varázsolják elénk, amely kiemel bennünket ezekből a hétköznapokból.

– Azért csodálatos ez a két ember - Bea és Andreja, mert hagyják a gyerekek belső világát érvényesülni az alkotásokon keresztül, amellett, hogy átadják számukra a bennük lévő tudást – mondta a képzőművész.

Teleki Klára, művészetpártoló kihangsúlyozta, a szülők nagy felelősséget vállalnak akkor, amikor egy kisgyermek a világra jön. A legfontosabb feladatuk azonban hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekük milyen irányba indul el az életében. Minden elismerése azoké a szülőké, akik jelen vannak a kiállításon, és a gyermeküket engedik kibontakozni. Hiszen a művészek mindig is örömöt és boldogságot adnak az embereknek.

– Négy és fél évvel ezelőtt, nagy hévvel és lendülettel kezdtük el ezt az iskolát. Számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek felvállalják és bemutassák a műveiket, mivel ez nekik és nekünk is inspiráló. Sok év után elértünk arra a pontra, hogy itt van ez a csapat, a kiválasztottak, akiknél azt érezzük, komoly lehetőségeik vannak a művészetek terén. Hozzátette: a csapatukban a legtöbb gyerek nem csak azt kapja, amit ők adnak, hanem legtöbben otthon, a szabadidejükben is ezzel foglalkoznak. Fontos számukra, hogy lehetőséget adjanak a gyerekeknek a kibontakozásra, és lényeges az is, hogy kiállításon az itt lévő szülőket megünnepeljük – nyitotta meg a kiállítást Rostás Bea Piros szobrászművész és Andreja Jovic grafikusművész, a kiállítás mentorai.

A tárlatot november 16-ig tekinthetik meg az érdeklődők.