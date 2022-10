– Ez az a nap, amikor a köztudatba kerülünk kicsit, a hospice megjelenik a sajtóban, olvasnak rólunk az emberek, s nem csak azok, akiknek a mindennapjaiban sajnos részt kell vennünk. Ma ránk figyelnek, így megmutathatjuk, bár a háttérben dolgozunk, a munkánk nagyon fontos annak ellenére, hogy más mint a kórház egyéb területei. A siker itt nem a gyógyulás, hanem az, hogy szeretetben, fajdalommentesen kényelmet tudjuk az utolsó napokra biztosítani. Ma erre hívjuk fel a figyelmet – emelték ki a hospice világnapi ünnepségen kedden a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Refektóriumában.

Dr. Vácity József a kórház főigazgatója köszönetet mondott a hospice osztály munkatársainak.

– Ez a legnehezebb hivatás, embertársaink mellett lenni, mikor földi életüket befejezve átlepnek egy másikba, ennél szebb talán nincs. Igen is van jövője az ellátásnak, reméljük, minél több kórház választja ezt, remélem, hogy a mai délután muníció lesz a kollégáknak – fogalmazott.

Forsthoffer Erzsébet, az esemény fővédnöke, s a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthon képviselője elmondta, Polcz Alaine a hospice mozgalom alapítója azt vallotta, azok az emberek, akik sokat vannak a halál közelében, s sokat találkoznak családok tragédiájával, megtanuljak értékelni az életet.

Kiemelte, a daganatos megbetegedések negyede európai embereket érint, s emellé most a covid hatásai is társulnak.

– Bakonyszűcsben a Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthonban 8, 10, 11 napos terápián vehetnek részt betegséggel élő gyermekek. Nyugalom, béke színhelye az ország egyetlen lelki rehabilitációs intézménye. Egy daganatos gyermekeket nevelő család életéből átlagosan másfél év kiesik. A beteg gyermek és az anya nem tud a családdal lenni rendszerint. Miközben az apa továbbra is családfenntartó, nagyon sérül a helyzettől és a gyermek egészséges testvérei is. Az intézmény ahhoz kínál segítséget, hogy a beteg gyermekek visszataláljanak elveszett szociális szerepeikhez, pozitív élmények érjék őket, valamint önsegítésre is lehetőséget nyújt. Terapeuták segítik a rehabilitációt de katolikus pap is. Napi ötszöri étkezés. programok délelőtt és délután, mindez térítésmentesen – ismertette.

Ortó Eszter, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet dietetikusa a hatvani Bátor Táboról beszélt, ahol daganatos, hemofíliás, gyulladásos bélbetegséggel küzdő, long covidos vagy covid utáni sokszervi gyulladással küzdő gyerekeknek is segítenek. Akár kerekesszékkel is meg lehet közelíteni, lovarda, íjászkodás is várja a gyermekeket.