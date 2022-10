– Új frakció alakul az egri közgyűlésben – jelentette be péntek délutáni sajtótájékoztatón Komlósi Csaba (független). – Az Egységben a Városért Egyesület (EVE) taggyűlése korábban ajánlotta, hogy töltsük újra fel a frakciót azokkal a képviselőkkel, akik egyesületi tagok is. Én és Keresztes Zoltán jeleztük csatlakozási szándékukat Mirkóczki Ádám távozása után, ám erre nem érkezett válasz, majd Mirkóczki Zita (MSZP, EVE) kilépett a frakcióból. Most az Egységben a Városért Egyesület taggyűlése határozatot hozott, hogy az EVE még közgyűlési tagjai alapítsanak frakciót. A Városért néven ezért a vezetésemmel új alakul, ezt ma a városházának is jelezzük. Földvári Győző már kilépett az egyesületből. Ifj. Sós Tamás meg az EVE tagja, vele közültük, hogy új frakció alakult, de eddig nem jelezte a csatlakozási szándékát – ismertette a képviselő.

Mindennek nyomán a korábbi Egységben A Városért frakció megszűnik, hiszen legalább három tagra lenne szüksége a megmaradáshoz.