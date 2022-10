Mátraszentimre speciális helyzetben van, mert a hegyi településen nincs vezetékes gáz, tájékoztatott Előházi Péter polgármester.

– Mi fával, faaprítékkal fűtünk, ami eddig elavultnak tűnt, de most igencsak hasznossá vált. Az iskola és az önkormányzat épületén napelemek vannak, tehát az elektromos áramot is meg tudjuk termelni. Az óvodát pellettel, azaz préselt faaprítékkal fűtjük. Az orvosi rendelőt gázkazán melegíti, ami tartályos prímagázzal üzemel. Ott most állunk át elektromos fűtésre, nagy teljesítményű, fűtésre is alkalmas klímaberendezés, és napelemek segítségével – tudatta Előházi Péter.

Vámosgyörkön csak a művelődési ház önkormányzati intézmény. Dr. Balázs László címzetes főjegyző azt mondta, szükség esetén lehet szó a ház nyitvatartásának, továbbá a polgármesteri hivatal ügyelettartási rendjének módosításáról.