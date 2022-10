Már most nagy a választék mécsesekből, koszorúkból is, bár a legnagyobb rohamra csütörtökön, pénteken számítanak az árusok. Átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a tavalyihoz képest. A lámpásokból egészen elképesztő méretűeket is láttunk, mindenféle cifrasággal díszítve. Ezek ára 2 ezer forint. Egyre kelendőbbek a két-három napig égő olajmécsesek, illetve tartós mécsesbetétek.

Anna néni, az egyik idősebb vásárló elárulta, évek óta nem vesz már új lámpásokat. A korábbi üvegeket minden évben elrakja egy dobozba, s ilyenkor csak a mécsesbetétet cseréli bennük. - A koszorút is magam készítem. Ilyenkor a természetben már sok színes bogyós ág található, amivel szépen lehet dekorálni. Elég egy koszorútalp, néhány fenyőág, vagy némi borostyán, csipkebogyó, kökényág, fenyőtoboz. Nem ördöngősség elkészíteni, és nem kerül pénzbe.