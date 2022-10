Egyre többet láthattok minket Heves megyében, azon belül Egerben és környékén – persze, nem véletlenül. Leendő menhelyünk ügyeit intézzük, ezért szinte állandó vendégei vagyunk a városnak – tette közzé a Szurkolók az Állatokért Alapítvány hétfőn. Mint írták, cégek és vállalkozásokat jelentkezését várják, akik szeretnének részesei lenni a menhelyük létrehozásában.

Megkérdeztük a vezetőjüket, Kapin Richárdot, hogy pontosan hová tervezik.

– Jelenleg még nincs döntés, Kápolna, illetve Hatvan is esélyes. Előbbi településen egy nagyobb magánterület található, mellette pedig az önkormányzatnak van területe. Itt található a macskaárvaház is, velük baráti viszonyt ápolunk. Hatvanban szintén tárgyalunk egy 10-15 ezer négyzetméteres magánterületről. Azért választottuk Heves megyét, mert egyre több vállalkozással, polgármesterrel és jegyzővel kerültünk jó kapcsolatba, valamint Borsod és Szabolcs is a közelben van, ahol gyakran kell sajnos megjelennünk, mert sok a probléma. A menhely mellett álmunk egy kutyaiskola illetve egy huszonnégy órás ügyeletet biztosító állatkórház is, hiszen a környéken nem igazán van ilyesmi. Persze, a megye gyönyörű természeti környezete sem hátrány, hiszen a munka mellett szeretünk jó környezetben lazítani is – fejtette ki Kapin Richárd. Hozzátette, aki ötletekkel, szakmai javaslattal és tanáccsal, fizikai munkával vagy építkezéshez szükséges anyagokkal segíteni szeretne, annak jelentkezését a [email protected] e-mail címen várják.