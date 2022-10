A kormányablakokban kialakított MIA Pontok, azaz a Mesterséges Intelligencia Asszisztensek érintőképernyős eszközein könnyen, gyorsan, ügyintézői beavatkozás és sorban állás nélkül lehet meghatározott ügyeket elektronikusan intézni – jelentette be Ignácz Balázs főispán. – Az e-közigazgatás folyamatos fejlődésének egyik állomása a MIA Pont amely egy önkiszolgáló ügyintézői állomás, ahol sorban állás nélkül juthatnak például új személyi igazolványhoz a polgárok, országosan 200, Heves megyében hat helyen.

Jelenleg Hatvan, Gyöngyös, Bélapátfalva, Heves, Füzesabony és Pétervására kormányablakain érhető el ez a megoldás. Az önkiszolgáló eszközzel pótolhatják vezetői engedélyüket is, ideiglenesen kivonhatják járműveiket a forgalomból, vagy akár meg is hosszabbíthatják ezt.

– Lehetőség van anyakönyvi kivonatok, erkölcsi bizonyítvány igénylésére és lakcím bejelentésre is, de az ügykörök bővülnek. A gyors, pontos ügyintézésel időt spórolhatnak, s csökkenthető a kormányhivatalban dolgozók terheltsége. Hasonló mérföldkő volt az online időpontfoglalási lehetőség a kormányablakokba. Jelenleg ismerkednek vele az ügyfelek, de folyamatosan növekszik a kihasználtsága, földhivatali és egészségbiztosítási teendők elvégzésére is lesz majd lehetőség. Az eszköz biztonságos, az azonosító okmány és a kamera által látott képet összehasonlítja, hogy illetéktelen személy ne használhassa. Nagy megbízhatóságú analitikára képesek, így az emberi szem által nem észlelhető eltéréseket is kiszűrik – részletezte a főispán.

A MIA eszközök használata hamarosan olyan mindennapi rutinná válhat az állampolgárok számára, mint egy bankautomata kezelése. A beépített kamerán kívül, a mikrofon, az ujjnyomat- és okmányolvasó, a hangszóró, a nyomtató, a bankkártya terminál, valamint az aláíró pad is a kényelmet szolgálja. A fejlesztés forrása 2,6 milliárd forint, amelyet az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés finanszíroz a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztés Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén, a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre” projekt megvalósítása során. A projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Belügyminisztérium, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Digitális Magyarország Ügynökség alá tartozó szervezetek valósítják meg.