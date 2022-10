– A környező településeken annak van híre, ha a mezőtárkányiak mindenben sikerrel szerepelnek, legyen az főzőverseny, falunap, táncverseny, vagy kórustalálkozó. Mi lehet sikereik titka?

– A helyi közösségi összetartásnak, értékteremtő, hagyományőrző szerepének, vendéglátásunknak van hírértéke. Természetesen ennek is szeretnénk megfelelni. De az is fontos, hogy mit tettünk kettő, négy vagy éppen tíz éve. Törekvéseink összhangban vannak-e a múlttal, összeadódik-e a mindennapi cselekvés, szándék, akarat. Meg tudjuk-e többszörözni értékeinket, vagy szétforgácsolódik a mindennapok sodrában. Szeretném hinni, hogy sokan érzik a közös célirányos cselekvés szerepét, a mindennapokra gyakorolt hatását. Ennek ismeretében tudunk továbblépni, támogatásukat kifejezve tudunk tovább tervezni. Fontos a visszajelzés is, mert erőt és hited ad a hétköznapokban harcainkhoz – mondta Tóthné Szabó Anita.

– Az augusztus 20-i ünnepi beszédében azt mondta: azt tűzték ki célul, hogy a településükön élők életminősége, életkilátásai, Mezőtárkány élhetősége javuljon. Olyan fejlesztéseket kívánnak megvalósítani, amelyek hozzásegítenek az élhető, szerethető település építéséhez. Hol tartanak a megcélzott úton?

– Az elmúlt egy évben az összefogásnak, az összehangolt közös munkának köszönhetően ismét számos pályázati fejlesztést valósítottunk meg és újabb pályázati nyereményekkel is büszkélkedhetünk. Munkánkat az áprilisi országgyűlési választások óta új országgyűlési képviselő, dr. Pajtók Gábor segíti. A legjelentősebb és a lakosság széles körét érintő beruházás, a tavaly májusban megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése volt. Szeptember 22-én megtörtént a szennyvíztelep előzetes műszaki átadás-átvétele. Mezőtárkány, Egerfarmos, és Egerlövő településeken a szennyvízhálózatra szeptember 26-tól engedélyezett a rákötés, megkezdődött a próbaüzem. A próbaüzem hat hónapos időtartama idején a lakosságnak nem kell szennyvízdíjat fizetnie.

– Úgy tudjuk, nem csak a szennyvízberuházás haladt előre...

– A LEADER pályázatból megvalósult a Szent István tér kialakítása a Kálvária előtti téren, ezáltal egy igényes, új köztér szépíti a falut. A Magyar Falu Program keretében – a Művelődési Ház korábbi energetikai korszerűsítését követően – az idén megvalósult a Művelődési Ház belső felújítása is. A nagyterem és a színpad új padlózatot kapott, LED-es világításkorszerűsítés történt. Szintén a Magyar Falu Program támogatásával elkészült az orvosi szolgálati lakás teljeskörű energetikai korszerűsítése, tetőcseréje. S ebben a programban valósult meg szintén kommunális eszközök beszerzése. Fűnyíró traktort, automata locsoló berendezést és fűkaszákat vásároltunk.

– Melyek a jelenleg is folyamatban lévő beruházásaik?

– A Magyar Falu Program pályázati támogatásból a ravatalozó felújítása, az urnafalak újjáépítése történik, közel 100 millió forintos TOP-os pályázati támogatásból épülhet meg a jövő évben egy új mini bölcsőde a Mesevár Óvoda mellett. A közbeszerzés már folyamatban van. Játszótér épült a legkisebbek számára a Laskó-pataknál lévő artézi kút mellett. A Belügyminisztériumi támogatásból valósul meg a Széchenyi út felújítása, aszfaltozása. Szintén a BM-től nyertünk el forrást a Liszt Ferenc és a Mátyás király úton járdaépítésre és négy útszakasz aszfaltozására, amit a szennyvízberuházás elkészülte után vehetünk sorra. A Vidékfejlesztési Program keretében közel 300 millió forint támogatást nyertünk a Külterületi helyi közutak fejlesztésére. Ebből a jelentős támogatásból az Egerfarmos felé vezető önkormányzati tulajdonban lévő közút felújítása, aszfaltozása, valamint a 0163 helyrajzi számú külterületi földút stabilizálása valósul meg jövő év decemberéig.

– Miben látja pályázati, és természetesen egyéb sikereik titkát?

– Ezek a jelentős fejlesztések, pályázati támogatások rendkívül munkaigényesek, összehangolt, jószándékú együttműködést kívánnak. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elhivatottan részt vettek ebben a munkában, és segítik a fejlesztések megvalósulását. Felelősséggel tervezzük jövőnket, lelkiismeretes munkával töltjük meg jelenünket. Szerencsére többesszámban szólhatok, mely munkatársaimat, közösségeinket dicséri. Soha nem szeretném feledni, hogy minden érték a helyi munkáskezek által jön létre, hogy aktív közösségek adják a színt, a becsületet, a hírnevet községünknek. A szavaknak súlya a mögöttünk hagyott munka által lesz, közösségeink ereje a segíteni tudástól, bizalomtól, együttműködéstől gyarapodik, teljesedik ki.