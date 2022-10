– Gay Krisztinát állományba vette az Evat, de információink szerint szabálytalanul foglalkoztatják – közölte csütörtökön sajtótájékoztatón Minczér Gábor alpolgármester.

– A belső ellenőrzésünk az Evathoz vonult néhány napja, de Szűcs Tamás az Evat Zrt. vezetője megtagadta a kért dokumentumokat. Azt az információt adta, hogy az igazgatótanács egyetértésével foglalkoztatják Gay Krisztinát mint szakembert, az egri televízió egykori főszerkesztőjét, aki propaganda szócsővé változtatta akkoriban a televíziót és az Egri Magazint is. Elvileg a mostani gazdasági helyzetben PR és sajtófigyelés céljára van szükség, azt mondták bármelyik Evatba tartozó cég igénybe veheti szolgáltatásait, az Eger Termál állítólag igényt is tart rá. Csakhogy nem az Evat hanem az Agria Film Kft. ad neki ötszáz ezer forintos fizetést, és hiába számlázták tovább az Evatnak ezt, nem történt kifizetés, sőt ehhez a szerződések sincsenek rendben, teljesítési igazolások sincsenek. Berényi Tamás, az Agria Film igazgatója a kérdésünkre nem tudta megmondani, hogy Gay Krisztina hol végzett munkát félmilliós fizetésért. Felszólítom az Evatot, Komlósi Csaba és Mirkóczki Zita képviselőket, akik felügyelőbizottsági tagok a cégekben, hogy a szabálytalan foglalkoztatással kapcsolatban kezdeményezzenek belső vizsgálatot – emelte ki Minczér Gábor.

Hozzátette, most, hogy a cégeket spórolásra kérik a képviselők, mégis van pénz ilyesmire.