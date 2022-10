Az új káli szabadidőpark avatásán Morvai János, a község polgármestere emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt, a Leader-program keretein belül, a Tisza, Tarna, Rima-menti Leader Közhasznú Egyesület írt ki pályázatot, amiben településük szabadidőpark, illetve információs táblák létrehozására pályázott és nyert.

A faluvezető szavaiból kiderült, hogy a park helye eredetileg a most megépülő bölcsődéjük hátsó részén lett volna, ám a helyszínt megváltoztatták. Tették ezt abból az okból, mert az eredeti elgondolás szerint eldugott helyen lett volna a park, de jobb megoldást találtak.

– Itt központi szabadidőközpontot szeretnénk kialakítani, most még egyelőre csak felnőtt játszótérrel és szabadidő parkkal, de a későbbiekben színpadot és egyéb más sporttevékenységre alkalmas felületet is szeretnénk itt megvalósítani. A megvalósításra elnyert összeg a 9 millió 865 ezer forintot is meghaladja – mondta a polgármester.

Morvai János beszélt arról is, hogy az információs táblákat már korábban kihelyezték, legutóbb a szabadidőparkban pavilonokat, sütögetőket, kerékpártárolót létesítettek, térköveztek és füvesítettek. A projekt kivitelezője a Zele-Bau Kft.volt, s köszönet illeti őket a jó munkáért.

Az avató beszédet követően dr. Artner Péter plébános áldotta meg a létesítményt.