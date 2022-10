– Tavaly júliustól új vezető irányítja a több mint kétszáz főt számláló egri klub életét. Az eddig megszokott, demokratikus szellemben irányító Kósa Lászlót egy katonatiszt, Farkas Gábor váltotta, aki történelmi és földrajzi érdeklődési körével más irányú foglalkozásokat, programokat szervez az érdeklődő tagok számára – fogalmazott a klub színjátszó csoportját is vezető elnökségi tag.

Vinczéné szerint a változás a régi tagokban némi törést okozott, míg számos új tag is kérte felvételét. Közlése szerint a klubjukon belül működik a Nosztalgia ének csoport is Horváth Gábor vezetésével, úgy 8-10 taggal.

– Van színjátszó csoportunk, mely esetenként kisebb jelenetekkel szórakoztatja a klub tagságát, sőt ugyanazon tagokból alakítottak egy tánccsoportot is, melyben jobbnál-jobb zenékre ropják a táncot – mondta.

Az elnökségi tag tájékoztatása szerint mindkét csoport külső meghívásoknak is eleget szokott tenni. Ezenkívül egy országosan is többszörösen kitüntetett férfi kórussal, az Egri Vitézekkel is büszkélkedhetnek. Működik a nyugdíjasok torna csoportja, akik heti gyakorisággal mozoghatnak irányítás mellett. Tevékeny részese a klubéletnek a Pettyes tánccsoport is, melynek tagjai más klub tagjaival közösen alakítottak formációt.

– A havonkénti klubfoglalkozásokat a fentieken túl tartalmas előadások színesítik. Az arra kíváncsiak belföldi kirándulásokon bővíthetik ismereteiket – tette hozzá.