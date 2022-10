A Balaton községbeli V. Piroskával 2018-ban beszélgett Miskolci László, UFO-kutató. Az asszony furcsa élményei egészen a kilencvenes évekre vezethetők vissza: e szerint Piroska éppen a teliholdat nézte az egyik este és azon gondolkozott, hogy vajon máshol is van-e élet, majd telepatikusan (gondolatátvitellel) bejelentkezett hozzá egy lény, aki Urn-nak nevezte magát. Ezután a nő életét áthatotta a földönkívüliek tevékenysége, de számos spirituális élménye volt, amelytől úgy érezte, hogy vezettetik őt az életútján.

Szinkronicitás

A mások által hagyományosan leírt három jelenségen túl (ezek: idő, tér, okság) létezik egy negyedik, ez a szinkronicitás. Szinkron jelenségekről akkor beszélünk, ha valamilyen külső esemény és egy belső (archetipikus) esemény véletlen módon egybeesik, egy időben jelenik meg. Erre példa: meghal egy ember és megáll az óra a halottas szobában. Ezek a jelenségek vonatkozhatnak életre, halálra, születésre, szerelemre stb. (ezek archetípusok). Akkor tapasztal az ember szinkronicitást, amikor szoros kötődés alakul ki vagy szűnik meg közte és egy másik ember között. Például: szerelmesek egy időben ugyanazt álmodják. A szinkronicitás elvén alapul a telepátia, az asztrológia, a Ji csing és az UFO-jelenség is. Az ókori égi látomások feltűnően hasonlítanak az UFO-jelenségre, ez a mi korunk által alkotott változata a messiásvárásnak - áll a wikipedia oldalán.

– Az idegeneket soha nem láttam, de különös események történtek. Akkoriban karórát hordtam. Igazítottam az ágyam és észrevettem, hogy nincs a karomon és szabályosan le volt téve az ágyra a takaró alá. Szerintem ez egy jel lehetett. Máskor valamilyen hangot is észleltem, de olyan csodás frekvenciájút én még soha életembe nem hallottam – mesélte a nő Lászlónak, akinek azt is elárulta, hogy később is érzett jelenlétet a szobájában.