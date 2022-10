A bemutatón közreműködik Gyulaváriné Bak Julianna és Tóth Levente színművész, a moderátor Kristonné Kovács Rita könyvtáros lesz.

– Berényi László kiskorától kezdve a könyvek, történetek bűvöletében élt, így lenyűgözte őt az egyszerű emberek gondolatvilága, kifejezésmódja – közölte portálunkkal Szécsényi Orsolya, a Bródy Sándor Könyvtár könyvtárosa. – Ezekből az élményekből táplálkoznak az eddig megjelent kötetei is. A jelenlegi könyvében a szerző összegyűjtötte a pikánsnak, pajzánnak vélt történeteket. Általános igazságok is fellelhetők az írásában: a nagyszülei és az elődeik korában a nagyon szegény emberből volt a legtöbb az országban. A most közreadott sztorik egy része új, a másik részét az eddig megjelent két könyvéből válogatta.

Az író vallja, hogy az ő nemzedéke az utolsó, amely, ha gyerekként is, de átélte azt a régi világot, életmódot, az akkori öregek gondolati és beszédmódját, a közösségi munkák, a tanyázások, s egyéb együttlétek során.