Még a pandémia előtt merült fel a Szabó család tagjaiban, hogy készüljön egy film a családi archívumba, amelyből az utódok is megismerhetik a bükki füvesember életét, munkásságát. A film annyi értéket mutatott fel, olyan közelről sikerült Gyuri bácsit lencsevégre kapni, hogy úgy döntött, a nagyközönség elé tárja azt. Honnan ered Gyuri bácsi megrendíthetetlen hite? Mi kell a gyógyuláshoz? Hogyan éli ma a mindennapjait? – ezekre a kérdésekre választ ad a portréfilm.

Nem hinni kell, hanem inni – hangoztatta sokszor Gyuri bácsi előadásai végén, és természetesen nem a kisüstire, hanem a gyógyteákra gondolt. Ő maga azonban sziklaszilárdan hitt is abban, hogy a gyógynövények képesek gyógyítani. Ez a megingathatatlan hit vezette Pataky Enikő televíziós szerkesztőt arra, hogy Gyuri bácsiról portréfilmet forgasson.

– Érdekelt, hogy miért hiszünk neki. Hogy honnan táplálkozik a természetben való megingathatatlan hite. Kamerákon keresztül is sugárzik róla a „minden rendben van” érzés, ezt szerettük volna mindenkinek megmutatni – nyilatkozta Enikő.

Gyuri bácsi a film első perceiben a szeretett Bükk őszi lankáit járja

Forrás: Beküldött

Gyuri bácsit a portréfilm első kockáin a szeretett Bükk őszi lankáin látjuk, ahogyan épp orbáncfűmagot szed. Azt mondja, hogy gyógynövény sok helyütt terem, de ő mindennél jobban szereti a bükki gyógynövényeket, mert a bükki erdő megszűri a levegőt. A tiszta levegő pedig épp olyan fontos a gyógynövényeknek, mint a jó talaj és a megfelelő napfény.

– Ezért nem lehet hozzászokni sem egy-egy gyógyteához – mondja a füvesember -, hiszen teljesen más hatóanyagot termel a növény egy napos oldalon, mint egy árnyékosban, megint mást májusban és júliusban.

– Bízzunk a természetben és bízzunk a saját szervezetünkben. Nekem nagyanyám mindig azt mondta, hogy fejben kell rendet tenni a gyógyuláshoz. Tudni kell, hogy miért akarunk meggyógyulni. Ha akarat van, akkor a természet tálcán kínálja hozzá a gyógyító eszközt – foglalja össze Gyuri bácsi hivatása lényegét, miközben kiteríti a konyhaasztal méretű családfát ábrázoló papirost.

– Anyai ágon mindenki gyógyfüvekkel foglalkozott, én a 7. nemzedék vagyok, aki ezt a tudást megkapta és továbbadta – meséli. Szinte simogatja az ujjával az 1738-ig visszaágazó leszármazotti utat. És a vonal nem szakad meg! A 9. nemzedék képviselője, Kádár Zsófi, Gyuri bácsi unokája ezekkel a szavakkal méltatta az elődök érdemeit: „Nem tehettem mást, mint hogy a gyógynövényekkel foglalkozzam. Ezt, amit a nagyapám és az édesanyám felépített, ezt a nemes ügyet muszáj tovább vinnem.”

„…az én küldetésem az, hogy ő szárnyalhasson!”

Az Uránia Filmszínház nézőtere megtelt a díszbemutató estéjére. – Mi itt mind egy családba tartozunk, hiszen akik itt vagyunk, mind szeretjük az édesapámat” – köszöntötte Lopes-Szabó Zsuzsa, Gyuri bácsi lánya, a Györgytea ügyvezetője a bemutatóra érkezett közönséget. Nekem nem tisztem méltatni az apámat, csak bámulom, amit füvesemberként letett az asztalra. Még most is előttem van, ahogy a hatalmas zsákokkal indul friss nyugdíjasként a miskolci piacra, és ahogy derékmelegítőjét a hátára köti – idézi fel emlékeit Zsuzsa és hozzáteszi, hogy sokan keresték Gyuri bácsit az ország minden részéről. Talán azért is, mert „annak is ráérzett a bajára, aki nem merte bevallani. Jöttek is a sikerek. De ez másfajta siker, mint amit az üzleti világban gondolunk – hangsúlyozza Zsuzsa.

Édesapjának az jelentette a sikert, hogy a plébános úrnak elmúlt a köhögése a kakukkfűteától, hogy a szomszédasszony megszabadult a köszvénytől, hogy gyermekáldás köszöntött be az évek óta meddő párnál. Szívügye volt a gyógynövények népszerűsítése, hitt abban, hogy amit képvisel, az fontos lehet a társadalom számára. Amikor a szakma is melle állt és elismerte, az nagyon sokat jelentett neki – halljuk Zsuzsától. – 2004 óta dolgozom édesapámmal, az én küldetésem az, hogy ő szárnyalhasson. Én azért dolgoztam, hogy a háttér rendben legyen, és ő vihesse tovább az ügyét – fejtette ki.

A siker titkát is Gyuri bácsi osztja meg velünk a filmben. „Nagymama azt mondta, hogy minden gyógynövényt próbáljak ki magamon, és csak azután ajánljam másoknak. A gyógynövények adottak, már csak hinni kell abban, hogy képesek vagyunk meggyógyulni.”

A forgatócsoport egy éven át kísérte Gyuri bácsit a bükki túrákra, vagy üldögélt vele téli estéken.

– Ez az egy év, amit Gyuri bácsival tölthettem, igazi ajándék volt a sorstól. Ő ráerősített a saját hitemre, hogy amit az ember igaznak érez, amiben hisz, amellett ki kell állni. A tanácsai közül, amit lehetett, beépítettem az életembe: tele van a konyhám gyógynövényekkel és tudatossá váltam az egészségem megőrzésére. És, ami a legfontosabb, már nem kívülről várom a gyógyulást – foglalja össze élményeit a készítő, Pataky Enikő.

A Szabó Györgyről készült film október 28-tól elérhető lesz a Györgytea YouTube csatornáján, illetve várhatóan a közszolgálati televízió is bemutatja majd.