Pétervásárán is faragnak a költségekből

Eged István, Pétervására polgármestere portálunk érdeklődésére elmondta, hogy az egészségügyi központ, az orvosi ügyelet, az óvoda, a bölcsőde, az idősek otthona működtetése nem szenvedhet csorbát. Ezek mindenképpen a megszokott módon üzemelnek a téli hónapokban is. A könyvtár, a művelődési ház a sportcsarnok - ha szükséges - korlátozott idővallumban működtethető tovább, átmenetileg be is zárhatják ezeket. A városban kedvelt karácsonyi vásár már biztosan elmarad, és az adventi díszkivilágítás is szerényebb lesz az eddig megszokottnál. A lakosság terhein is igyekeznek könnyíteni. Elkülönítettek a költségvetésből egy részt a rendkívüli segélyek fedezetére, az igények felmérését követően pedig négyezer mázsa barna kőszenet is rendeltek. Segítség lesz továbbá a szociális tűzifa és az önerőből tartalékolt, tíz köbméternyi tűzifa is.