A tavasszal megjelent kormányzati döntésnek köszönhetően a munkálatok megkezdődhettek. A Lázbérci-tározóból származó ivóvizet jelenleg Sirokig biztosító vízvezeték Tarnaszentmária érintésével egészen Verpelétig kiépül, hívta fel a figyelmet Horváth László, a térség országgyűlési képviselője szerdán. Az országgyűlési képviselő a munkaterületen is járt. Farkas Sándor, Verpelét polgármestere is üdvözölte a most megindult beruházást, ugyanis mint arra felhívta a figyelmet, a korábbi rendszer már nem tudta zökkenőmentesen biztosítani a város vízellátását, így nekik különösen sokat jelent a fejlesztés. Tavaly például egy éjszakai csőtörés után másnap délutánra volt csak víz Verpeléten. Ötven-hatvan éves csőrendszer meghibásodásakor lajtos kocsikkal hordták a vizet, volt olyan eset, hogy az óvodából is haza kellett küldeni a gyerekeket és a központi konyhán sem tudtak főzni.

– A fejlesztés során Verpelét jelenlegi kétszáz köbméteres ivóvíztárolói ötszáz köbméter kapacitással bővülnek, azaz Verpelétnek összesen hétszáz köbméter tiszta ivóvíztartaléka is lesz. Ez azért fontos, mert a nagyon meleg nyarakon, mint az idei, közel ötszáz köbméter is lehet a napi fogyasztása a városnak, és eddig csak kétszáz köbmétert tudtunk tárolni. A biztonságot adó víztartalék, illetve egy másik gyakori probléma, s megfelelő víznyomás hiánya is megoldódik. Nagyon örülünk a beruházásnak és hálásak vagyunk érte, mert a helyieknek gyakran okozott kellemetlenséget a régi rendszer, a csapból folyó vizet ma már annyira természetesnek vesszük, hogy sokszor csak akkor tűnik fel, mekkora kincs, mikor nincs – fogalmazott Farkas Sándor.

Elmondta, az 1,3 milliárd forintos beruházás várhatóan a következő év első felében készül el, akkor adják át az új rendszert. A rendszerfejlesztéssel nemcsak Verpelét és Tarnaszentmária, hanem Sirok is a regionális rendszerről lesz ellátva.

A nagyszabású kivitelezés során a siroki medencéből induló vezetékre épül rá a Sirok és Verpelét közötti ivóvízhálózat-fejlesztés, több mint tíz kilométeren. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár kapacitásában a vezeték elégséges, avultsága miatt rövid távon rekonstrukcióra szorul Sirok belső hálózatának rekonstrukciójával együtt. A tervezett nyomvonal kezdetben a Tarna-patak nyomvonalának közelében, erdő művelési ágú területeket is érintve halad, majd belép Tarnaszentmária belterületére. A településen áthaladva, lecsatlakozik a település ivóvízmedencéjének töltővezetékéhez, majd a falu belterületén és mezőgazdasági területen keresztül éri el Verpelétet, ahol a beruházás nem jár majd nagyobb kellemetlenséggel a lakosság számára, ugyanis az új hálózat a város előtt balra kanyarodik – kikerülve a lakott területet –, majd a vízműtelephez, innen pedig a magaslati medencébe kerül, ahonnan a település vízelosztása történik.