Az időjárási változásokra érzékenyek újabb terhelésnek vannak kitéve, ami a már legyengült szervezet esetében fokozottan jelentkezik. Ha ön is szűnni nem akaró, erős fejfájást tapasztal, ami akár a mindennapi tevékenységek elvégzésében is zavarja, akkor ön is érintett lehet – hívja fel a figyelmet az egeszsegkalauz.hu.

Mint a cikkben írják, vasárnap a nap első felében országszerte, délután már csak keleten várható hidegfronti hatás, de az arra érzékenyek panaszai a Kárpát-medence nagy részén egész nap erősek lehetnek. Amennyiben ön is a frontérzékenyek közé tartozik, akkor görcsös fejfájást, illetve izomgörcsöket is tapasztalhat, az esetleges szívpanaszai szintén felerősödhetnek. Az imént említett fejfájás akár tartósan intenzív is lehet.

Erre a napra lehetőleg ne időzítsen sem fizikailag, sem szellemileg megterhelő tevékenységeket, ugyanis tovább romlik a teljesítőképesség – javasolja a portál.

A megterhelő élettani helyzetben nem csak akkor tapasztalhat kellemetlenségeket az ember, ha frontérzékeny: a szélre érzékenyek körében országszerte jelentkezhet ok nélküli idegesség, idegi feszültség, s a gyerekek is türelmetlenebbek, élénkebbek lehetnek a megszokottnál.

Felhívják a figyelmet a fokozott balesetveszélyre is. A közlekedést eleinte országszerte, keleten pedig még délután is sokfelé vizes, csúszós útburkolat nehezítheti. Emellett sok helyen erős szél nehezíti a haladást, illetve az oldalszél is zavaró lehet, ezért a szokottnál korábban induljon útnak – javasolt lassabban, óvatosabban vezetni. Az utakon sok lesz az ingerlékeny, türelmetlen közlekedő, jelentősen növekszik a balesetveszély, illetve a tartós fronthatások miatt már sokan fáradtak, kimerültek. Közlekedjen mindenki fokozott körültekintéssel!