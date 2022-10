Az Energia Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottság ülésezett a rendkívüli közgyűlés előtt, amelynek egyik témája a távhő árának növekedése volt. Mirkóczki Ádám polgármester és Oroján Sándor frakcióvezető között már ekkor vita bontakozott ki. A polgármester szerint ugyanis mihamarabb döntést kell hozni, Oroján Sándor viszont azt mondta, hogy a polgármester becslése a távhő növekedéséről túlzó. Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom) ezzel egyetértett, de hozzátette, valószínűleg még nőnek az árak, így a kétszáz millió forintos becsült plusz költség szerinte helytálló.

Dr. Pócs Alfréd szerint az egész háborús helyzet és energiaválság csupán mesterséges politikai játszma.

– Amerika kereskedelme Oroszországgal harminc százalékkal nőtt. Mi ne vegyünk részt ebben a mesterségesen gerjesztett játszmában, ne hozzunk hirtelen döntést. Egyébként lehet, hogy az kap majd kormányzati kompenzációt, aki utoljára lép a városok közül. Lehet, hogy senki, lehet, hogy mindenki – fogalmazott, majd hozzátette, ahogy bánnak a magyarsággal, szerinte az is megfontolandó, hogy kilépjen hazánk az Európai Unióból, s a NATO-országok közül.

A képviselők nem reagáltak a javaslataira.

Oroján Sándor feszólalásában úgy fogalmazott, hogy a polgármester előterjesztése nem épp a szakmaiság csúcsa.

– Akkora az arcod, hogy kitakarja a napot – reagált Mirkóczki Ádám. – Rendezvényeket akartok tartani. Én is szeretem az Eger Adventet, békeidőben. Január elsejétől nagyon nagy a baj, és meg kéne fogni a pénzt. Hatalmas hiány van, nem tudom, miből szeretnéd finanszírozni a négymilliárd forintos hiányt? Pár száz millió forintos tartalékokkal akarsz mindent megoldani, vagy az ingatlaneladásoknak akartok megágyazni? Mert azt most mondom, hogy nem hajtom végre, csinálhatsz akármit, még a polgármester ír alá és a jegyző. Nem tudom, hogy ennek a rendkívüli közgyűlésnek, amelynek 40 perce el kellett volna kezdődnie, van-e még értelme? – mondta Mirkóczki Ádám Oroján Sándornak, miután a frakcióvezető kifejtette, ha a városnak pénzre van szüksége, akkor a költségvetési tartalékhoz is lehet nyúlni, vagy ingatlanokat is el lehet adni.

Dr. Csetneki Attila (Fidesz-KDNP) szerint az Eger Adventet érdemes megtartani, hiszen a vállalkozásoknak is segítség.

– Kifejezetten úgy, hogy ha a legtöbb városban nem lesznek karácsonyi programok, akkor az versenyelőny Egernek – mondta.

– Kezd kirajzolódni két tábor, úgy látom, a képviselők egyik része hosszútávon akar gondolkodni, a másik részük pedig rövidebb távon, negyedéves időszakokban kezelné az energiaválságot – mondta Juhász Ádám bizottsági elnök.

– Kormányhatározat, hogy az önkormányzatok készítsenek tervet a megnövekedett költségek kezelésére, és a vagyonelemeket mérjék fel. Nekünk ezt meg kell tenni, ez nem választás kérdése. Nem mi akartuk eladni az önkormányzat vagyonát, de ezt most fel kell mérni – reagált Oroján Sándor. Hozzátette, azt javasolja, hogy a polgármester javaslatcsomagját az átcsoportosításról ne fogadják el, a közgyűlésre készítsenek egy másik javaslatot.

Dr. Pápai Ákos azt mondta, szerinte nincs értelme elszegényedett embereknek Eger Adventet tartani.

Kovács Cs. Tamás arról beszélt, rengeteg ellentmondást hallottak ma, érdeklődött, hogy az ingyenes tömegközlekedés, amely valójában minden évben legalább 1,3 milliárd forintjába kerül a városnak, tehát az egrieknek.

– Nem kellene ezt most újra gondolni? Tudjuk már pontosan, mennyibe kerül a városnak? – kérdezte.

Juhász Tamás, a Gazdasági Iroda vezetője azt mondta, az 1,3 milliárd forintban benne vannak a korábbi évek tartozásai is, nagyjábl 400 millió forintba kerül a városnak az ingyenes tömegközlekedés.

A bizottság tagjai nem szavazták meg a polgármester javaslatát.