A Bükk sokak kedvence, ahogy a közelmúlt szavazásából is kiderült. Olvasónk szombaton túrázni indult a hegyek közé, ahol az őszi erdő hangulatát igyekezett megragadni fotóin. Ezek közül néhányat megosztott velünk is, hogy mi is gyönyörködhessünk benne.