– Az Orionidák meteorraj onnan kapta a nevét, hogy a meteorok látszólag az Orion csillagkép irányából látszanak felvillanni. A meteorraj egyébként a

Halley-üstököshöz kötődik, az üstökös nyomán hátramaradt por- és kőszemcsék lépnek be ilyenkor a légkörbe – közölte portálunkkal Varga-Verebélyi Erika, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjának, a Bükki Csillagdának csillagászati tárlatvezetője, csillagász.

Varga-Verebélyi Erika kifejtette, a csillaghullás október 2. és november 7. között látható, a maximuma október 21-22. körül várható. Ezekben a napokban akár 15-20 meteort is láthatunk óránként. Látványos, ami egyrészt annak köszönhető, hogy elég sok meteort várunk. Másrészt a meteoroidok elég gyorsak, körülbelül 66 km/s sebességgel csapódnak be a légkörbe, így hosszú felvillanást eredményezhetnek. Van esély a kiemelkedően fényes meteorokra is, amit tűzgömbnek nevezünk. Érdekesség, hogy a Bükki Csillagda rendelkezik tűzgömb-kamerával. Erről további részletek és élőkép ezen a honlapon érhető el.

– Az októberi csillaghullás után a következő meteorraj a Leonidák lesz, aminek várhatóan november 17-18-án figyelhető majd meg a maximuma. Ekkor körülbelül 10 meteort láthatunk óránként.