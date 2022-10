A honlapon azt írják, az ivóvízben levő ólom kockázatának becslése az országos ólomkockázat-felmérés (úgynevezett feltáró monitoring) eredményein alapul, amely egy országos szinten reprezentatívnak tekinthető vizsgálat, közel 2800 ivóvíz mintavétellel. Az ólomkockázat épülettömb szinten van megadva, ahol egy épülettömb az egymást keresztező utak, utcák által lehatárolt épületek csoportja. Az ólomkockázat meghatározásánál többek között az épületkort is figyelembe vették, a felhasznált épületkor adatok a 2011. évi népszámlálás alapján a Központi Statisztikai Hivatalból származnak, tehát a térképek a 2011. után bekövetkezett változásokat nem jelenítik meg.

Fontos, hogy egy adott épület, lakás kockázata eltérhet az épülettömbre becsült átlagos kockázattól, mivel egy régi építésű, magas kockázatúnak ítélt épülettömbön belül lehet új építésű épület – aminek a kockázata alacsony – és ennek a fordítottja is igaz lehet: egy új építésű épülettömbben is lehet néhány régen épült ház, amelyeknek a kockázata magas lehet. A kockázatot az is csökkenti, ha egy régi épületben a régi ólom vízvezetékeket már kicserélték. A kockázat pontosabb meghatározásához használja a kockázati kalkulátort is.