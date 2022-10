Abasári zarándokok segítettek a hétvégén a mátraverebély-szentkúti római katolikus nemzeti kegyhely téli tüzelőjének betárolásában, adta hírül Kazsu Attila polgármester, aki maga is részt vett a munkában. Portálunknak arról beszélt, hogy a településükön különleges múltja és jelentősége van a szentkúti zarándoklatnak.

– Közel száz éve minden pünkösdkor elgyalogolnak ide az abasáriak. A lelki feltöltődés mellett évente segítkeznek is a kegyhely körüli munkálatokban, például a terület takarításában, régi épületek bontásában, téli tüzelőnek való fák kivágásában, gyűjtésében. A hétvégén a tavasszal összegyűjtött kiszáradt, viharban sérült fákat daraboltuk méretre, és szállítottuk be a téli tárolóhelyre. Orosz Lóránt rendházfőnök atya és a kegyhely alkalmazottai a traktorral a szállítást végezték, míg a csapatunk egyik fele pakolta a járműveket az erdőben, a másik része pedig méretre vágva, hasogatva a helyére rakta a tűzifát. Két facsemetét is elültettünk, az egyiket azon szállás mellett, ahol az abasári zarándokok szoktak megszállni. Délben finom ebéddel kedveskedett nekünk Lóránt atya. A fárasztó, de vidám hangulatú napon sikerült az eleredő eső előtt végeznünk a feladattal – összegezte Kazsu Attila.