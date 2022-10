Szakvezetéssel nyerhettek ingyenes betekintést iskolás és óvodás csoportok a gyöngyösi állatkert kulisszái mögé kedden, az állatok világnapja alkalmából. Barcai Henrietta, az állatkert igazgatója arról tájékoztatott, hogy szeptember derekán indítottak útjára egy pályázati felhívást a gyöngyösi és a vonzáskörzetben lévő oktatási intézmények tanulói, óvodásai számára.

Állatok világnapja a Gyöngyösi Állatkertben

Fotós: Czimer Tamas

– Október 4. Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje emléknapja. Ez ma már az állatok világnapja is, amit szerettünk volna mi is az élővilág megismertetésének és megszerettetésének áldozni, s ehhez élményt ajándékozni egy-egy óvodás csoportnak, valamint általános-, illetve szakközépiskolai osztálynak. A pedagógusoknak az osztály néhány mondatos bemutatásával lehetett pályázni. Nagyon sok, lélekmelengető sort tartalmazó email beérkezett be hozzánk. A kollégáinknak nehéz volt a döntés, de végül megszavazták a nyerteseket. Ennek eredményeként kedden délelőtt, óránkénti váltásban a gyöngyösi Katona József úti óvoda Méhecske csoportja, utána a gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola 4.A osztálya, végül pedig a gyöngyösi HMSZC József Attila Technikum, Szakképzö Iskola és Kollégium 1/9 I osztálya járhatta körbe az állatkertünket kollégáink szakvezetésével – foglalta össze Barcai Henrietta.