A település önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve idén is meghirdette a következő évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat benyújtásának határideje no­vember harmadika. A részletek az önkormányzat honlapján, az Ostoros.hu oldalon találhatók. Szintén most zajlik egy másik pályázat. A szociális tűzifára ugyanis november 18-ig jelentkezhetnek a helyiek, akik megfelelnek a feltételeknek. Szükséges hozzá többek között jövedelemigazolás és rászorultságot igazoló határozat is, tudatta az önkormányzat.