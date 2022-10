Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője csütörtökön választópolgárokat fogadott az országházban. Az egri, novaji és sarudi látogatók egy egész délelőttöt tölthettek a történelmi falak között.

– Az országgyűlési képviselőknek van olyan lehetősége, hogy kedvezményesen, akár saját költségen szerveztethet látogatást választópolgároknak. Közel harminc embert vezethettem körbe a Parlamentben ma, s nagy örömömre mindannyiuknak nagyszerű élmény volt. Megnéztük a Kossuth teret, az Országház kiállító terét, s Kövér László házelnök jóvoltából a Vadászterembe és környékére is bemehettünk, amely egyébként nem nyitott a látogatók előtt az egyszerű hétköznapokon. Szintén megnézhettük a Munkácsy-termet is, s éppen ott tartózkodásunkkor érkezett meg a házelnök – részletezte a látogatást követően dr. Pajtók Gábor. Hozzátette, vele volt Csupó Gábor, világhírű producer is.

– Azt hiszem, ez ez örök élmény volt. Kiemelném, hogy volt olyan látogató, aki éppen 55 évvel ezelőtt járt a Parlamentben. Neki kifejezetten megható, emlékekkel és érzelmekkel teli volt a látogatás. Egyébként kollégáim továbbra is szerveznek ilyen alkalmakat. Megtiszteltetés, hogy én kalauzolhattam honfitársaimat – fogalmazott az országgyűlési képviselő.