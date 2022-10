Péntek

Eger Halloweenpartit rendeznek október 28-án, pénteken, este 6 órától az EKMK Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban, a Bartók Béla tér 6. szám alatt Egerben. A rémséges megnyitót követően arcfestési és tökfaragó versenyt – tököt és szerszámot a résztvevőknek kell hozni – tartanak. A szervezők tájékoztatása szerint a partira érkezéskor, még az esemény nyitása előtt az otthon elkészített faragott tökrémségek is leadhatók zsűrizésre. Kézműves-foglalkozásokra is számíthatnak az érdeklődők: rémséges ajtódíszek, szörnyű mécsestartók készülnek egyebek között. Lesz szabadulószobás játék, amit az EKKE AMI kortárs tánccsoportjának az előadása követ, a zombiek táncát adják elő. Mindezeken túl a minidiszkó és a mókás játékok is a program részét képezik.

Szombat

Eger Démonok, lidércek, szellemek, rémségek, gonosz lelkek, szörnyek, szellemek – az Agria Film Kft. híradása szerint idén sem maradhat az Agria Mozi Halloween és horrorfilmek nélkül. Szombaton egész estén át a legjobb halloweeni és szellemes filmekkel várják a nézőket. Aznap este nyolc órától egy jeggyel három teremben összesen tizenkét filmet nézhetnek meg. Nyolc órától, a Halloween 20 évvel később, a Démoni fény és a Gyerekjáték látható, majd 21 óra 45 perctől a Halloween, a Körök és az Indsidious: Az utolsó kulcs címűeket vetítik. Éjfél előtt tizenkét perccel kezdőik a Gyilkos Halloween, az Az! és a Mosolyogj, majd hajnal két órától A Halloween véget ér, az Az: Második fejezet, és Az apáca megy. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Terpes Szombat délután öt órára minden gyermeket és kísérőiket szeretettel, jó hangulattal és forró teával várják a Művelődési Ház udvarán egy közös Tökös programra. A község holapján arra kérik a résztvevőket, vigyenek magukkal faragott, vagy faragni való tököt a töklámpás készítéshez. A lámpásokat majd közösen világítják ki egy kis Halloweeni hangulat mellett, ahol lehet játszani, közben pedig a finom teát kortyolgatni.

A szervezők arra is biztatják a kicsiket, nagyokat, hogy öltözzenek valami ijesztő jelmezbe, boszorkánynak, szellemnek, rémisztő álarcosnak. - Higgyétek el, félelmetesen jó lesz a hangulat! Várunk mindenkit szeretettel! - olvasható a felhívásban.

Gyöngyös Fantasztikus halloweeni programokkal várja látogatóit a Gyöngyösi Állatkert október 29-én, szombaton. Egyebek között megkóstolhatjuk milyen egy boszorkányfőzet, kipróbálhatjuk a borzalmak kuckóját, de még a mosómedvékkel is tökölhetünk egyet, ha szeretnénk. A színes programok mellett természetesen találkozhatunk a nemrégiben született, imádnivaló selyemmajom ikrekkel és vidra bébikkel is.

Vasárnap

Eger Régiségvásár lesz az Agria Park udvarában október 30-án reggel hét órától délután háromig. A Régiségvásár Egerben, mára az ország egyik legnagyobb vásárává nőtte ki magát. Kivételes és egyedülálló hangulatát a remek helyszín, és az ország szinte minden részéből érkező, több mint száz árus garantálja – írják a szervezők.

Gárdonyi Géza: Az Egri csillagok - a Nagy Nagy Könyv bemutatóját szintén október 30-án, fél háromkor tartják az egri városháza üvegtermében. Az érdeklődők előadást hallhatnak Turay Zoltán könyvtáros tolmácsolásában az emlékév során beszerzett idegen nyelven megjelent Gárdonyi-művekről. Előadást tart Keller Péter, Gárdonyi dédunokája, Dr. Lilik István közösségi lektor és Tőzsér Istvánné és Dr. Ringert Csaba, a két intézmény igazgatója ismerteti a könyv létrejöttének körülményeit. A bemutatón részletek hangzanak el a kötetből Babócsai Réka, Poczik Andrea, Tóth Levente és Zádori Szilárd színművészek tolmácsolásában. Közreműködik az Egri Csillagok Népdalkör.

Hétfő

Egerben délután öt órától a reformáció napja alkalmából az egri református és evangélikus egyház közös ünnepi istentiszteletet tart a református templomban.

Egész hétvégén

Természetközeli élményekkel gazdagodhatnak, ha a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjait választják ezen az október végi hosszú hétvégén, október 29-től november 1-ig - hívják fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Facebook oldalán.

A mátrafüredi Harkály Ház szombaton 10-től 17 óráig, vasárnap 10-től 15 óráig lesz nyitva. Hétfőn hasonlóan a szombati naphoz, 17 óráig, kedden 15 óráig várják az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mátrafüredi, ökoturisztikai és környezeti nevelési központja sok szempontból foglalkozik a Mátrával: mesél annak kialakulásáról, tájtörténetéről, élővilágáról, de képet kaphatunk a hegység természetvédelmi helyzetéről, illetve az ott dolgozó természetvédelmi őrök munkájáról. Mindezeket izgalmasan, élményszerűen tálalva.

A szilvásváradi Millenniumi Kilátóba ezen a négy napon 10 órától 17 óráig lépcsőzhetnek fel a különleges bükki panorámára vágyók. November 2. ezután szünnap lesz, majd minden héten szerdától vasárnapig 10-től 16 óráig tart nyitva a kilátó. Indulás előtt azért érdemes tájékozódni, de legkésőbb Szilvásváradon a parkolóban, mivel szélsőségesen rossz időjárás esetén a kilátó nem nyit ki.

Répáshuta mellett a Bükki Csillagda ugyancsak mind a négy napon kaput nyit csillagászat és űrkutatás világa iránt érdeklődőknek 9.30-tól 16.00-ig. Biztosítsák jegyüket online jegyvásárlással a honlapjukon keresztül.

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület mind a négy nap 9 órától 16 óráig lesz nyitva, sőt egy plusz programmal is készülnek: október 29-én izgalmas időutazásra invitálja látogatóit az Ősmaradványok. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében induló túra során a Pannon-tó bükkábrányi fáitól szupervulkáni katasztrófán keresztül őstengeri óriáscápákig búvárkodhatnak a vállalkozó kedvű és bátor érdeklődők a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark beléptető kapujánál. Regisztráció szükséges!