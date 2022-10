Bükkszenterzsébeten a két évvel ezelőtti nyitás óta telt házzal működik az önkormányzat által fenntartott idősek otthona. Ortó Szilárd polgármester arról számolt be, hogy az intézmény népszerűsége a mai napig töretlen, jelenleg negyvenöt személy jelezte, hogy szeretne bejutni a biztonságot nyújtó falak közé. Zömmel egyedülálló emberekről van szó, akik már nehezen tudják magukat otthonukban ellátni, s családtagjaik sem tudnak gondoskodni kellőképpen róluk. Az otthonban a napidíj jelenleg 3500 forint. A harminchárom gondozottról kiváló szakemberek gondoskodnak, minden adott a szeretetteljes ápolásukhoz. Itt a fűtéssel is tudnak takarékoskodni, mivel vegyes tüzelésű, korszerű kazán fűti a helyiségeket. A télre szükséges tűzifakészlet is bőven rendelkezésre áll.