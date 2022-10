Takarékosságból több program is elmarad a karácsonyra várás idején a mátraalji városban, de lesz adventi díszvilágítás. Erről a múlt héten döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.

A grémium ugyanakkor a drasztikusan megemelkedett energiaköltségek ellensúlyozására készített intézkedési tervében rögzítette azt, hogy csak karácsony másnapjáig világítanak majd a fények a város utcáin. Azokat legkésőbb január másodikáig fokozatosan lekapcsolják. Az adventi programokat is csökkentett tartalommal tartják csak meg.

A korábban megszokott háromnapos hétvégi rendezvények helyett a vasárnapi gyertyagyújtáshoz kapcsolódóan szerveznek majd ünnepváró programokat a Fő téren és a Belváros téren, ahol a mindenki karácsonyfája mellett a hagyományos betlehemet és a jászolt is felállítják majd az adventi időszak kezdetén.