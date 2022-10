Manapság az internet ingyenes fordító applikációi számos lehetőséget nyújtanak arra, hogy különböző nyelveken kommunikáljunk. Léteznek hang- és szövegalapú, illetve online és offline fordítók is. A leggyorsabb a hangalapú, hiszen egy gomb megnyomásával felveszi a hangot és magyarra fordítja. Ám ennek számos hátránya lehet, például, hogy az akcentus miatt nem ismeri fel a nyelvet, vagy a hallottakat helytelenül fordítja le. Ezek legtöbbje internetkapcsolatot igényel, tehát nem mindenki számára lehet megfelelő.

A szövegalapú fordító applikációkból van a legszélesebb választék, s ezek megbízhatóbbak is, mint az előbbiek, ugyanis kisebb annak a lehetősége, hogy félreértelmezi a szöveget. Hatékonyságát tekintve kevésbé gyors, illetve aki egyáltalán nem tud más nyelven, az leírni sem tudja, amit hall. Előnye azonban, hogy sok esetben nem szükséges hozzá internet elérhetőség.

Az eduline a honlapján olyan megbízható, ingyenesen használható fordító applikációkat mutat be, melyek használata gyors és könnyű. Szerepel a listában egyebek között az iTranslate, ami 90 nyelvet ismer fel. Ennek előnye, hogy hang alapján is fordít, és lassító funkcióval rendelkezik, ami által az idegen nyelvű hanganyag visszahallgatására is van lehetőség. A sokak által is ismert Google Translate 100 nyelvet képes lefordítani, s ez már kép alapján is fordít. Utazás során kiváló lehet ez a funkció, ha nem értünk egy táblát vagy étlapot.