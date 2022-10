Az előadásra a 4. órában került sor, a végzős évfolyam 5 osztályából gyülekeztek az érdeklődők: szakgimnáziumi osztályunk mellett a speciális emelt matematika-közgazdaságtan gimnáziumi képzésben részt vevők is bejelentkeztek. Az informatika területen tanulók is képviseltették magukat, őket a gazdasági informatika érdekelte elsősorban. Az egyetem kommunikáció szakiránya is felkeltette az érdeklődést a humán ágazatra járó diákokban.

Az előadás felépítésében hangsúlyt kapott a különböző szakirányok pontos bemutatása, a felvételi eljárásrend, a Corvinus ösztöndíj, a kollégiumi lehetőségek. Az előadás végén felmerült kérdések közül a legtöbb a nemzetközi lehetőségeket érintette, de az újonnan indításra kerülő PPE (Philosophy, Politics, Economics angol nyelven) szakirány iránt is nagy volt az érdeklődés.

Az előadás hatékonyságát bizonyítja, hogy egyik diák szerint már nincs is szükség nyílt napokat látogatni, mindent megtudott a kedvelt szakirányokról, a sorrendje is készen áll, már csak a jelentkezési lapot kell kitölteni.