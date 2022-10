A Belügyminisztérium a múlt hónap derekán a lakosság barnakőszén igényének az előzetes felmérését rendelte el. A feladattal az önkormányzatokat bízta meg, az összesített eredményeket szeptember 30-án várta beküldeni. Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a helyhatóságokat arról tájékoztatta, hogy az energiakrízis csökkentése érdekében a kormány gondoskodni kíván a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról. Ennek érdekében várta a minisztérium a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok visszajelzését arról, hogy az idei fűtési szezonra, várhatóan, hány mázsa tüzelőanyagra van szükségük. Egy háztartással összefüggésben csak egy személy élhetett igénybejelentéssel, mégpedig akkor, ha a bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.

A bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a elkövetkező fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehetett.

A felmérés nagyon fontos kitétele volt, hogy a szükségletek feltérképezése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja. Az összesített igényekről kérdeztük megyénk önkormányzatait.

Pásztor István, Mezőtárkány alpolgármestere arról számolt be, hogy a település minden családi házához kiküldték az igényfelmérő lapot, ami ötszáz háztartást jelent. A helyi lakosok 32 lapot adtak le a határidőig az önkormányzatnál, a szükségletek összesítésével 830 mázsa szénre mutatkozik igény az előttünk álló télre.

– Sajnos, sokan félreértették az információkat. Többen is úgy értelmezték, hogy majd ingyenesen kapják a szenet, sőt, volt, aki arra a gondolatra jutott, hogy ezt az önkormányzat juttatja nekik. Sok telefont kapott a polgármester asszony és jómagam is ez ügyben, pedig nagyon egyértelműen volt leírva, ez csak egy kormányzati igényfelmérés. A félreértések oka az lehetett, hogy a szociális tüzelőanyagra évente kiírt pályázati forrásból az önkormányzatunk valóban tud most is ingyen szenet juttatni több mint száz háztartásba. Ugyanakkor a helyi tüzép vezetőjétől tudom, hogy a barnakőszénből tavaly csak tíz mázsát adott el a településen – fogalmazott Pásztor István.

A lakosság körében sok félreértés volt Kálban is, közölte dr. Szabó Anikó jegyző. A nagyközségben egyébként 74 háztartásban 2881 mázsa barnakőszén az összesített igény.

– Az igényfelmérő lapokhoz mellékelt tájékoztató szórólapot úgy fogalmaztuk meg, hogy a kormány felhívásának maradéktalanul megfeleljen, de azért közérthető is legyen.

Mint minden hivatal, mi is úgy küldtük ki a felmérő lapokat, hogy egyértelmű legyen belőle, ez csupán igényfelmérés. Tehát nem azt jelenti, hogy automatikusan jár a szén, és kiszállítják annak, aki azzal szeretne fűteni, s ezt a szándékát jelezte most.

Ennek ellenére nagyon sokan azt gondolták, hogy az igény jelzése után a kormány küld nekik barnakőszenet – mondta dr. Szabó Anikó.

Dr. Balázs László, Vámosgyörk címzetes főjegyzője arról tájékoztatott, hogy a településen a leadott 22 igénylés összmennyisége 952 mázsa szén, a szintén az illetékességi területéhez tartozó Viszneken pedig 45 háztartás igényelt együttesen mintegy 1200 mázsa tüzelőt. Tóth Géza, Nagyút polgármestere szerint sokan kíváncsiak a felmérésre a faluban, elég nagy az igény a szénre.

– Vidéken még van alternatív tüzelési mód. Nemcsak gázüzemű, de vegyes tüzelésű berendezések is nagy számban működnek a településünkön is. Több lakossági kérdést is kaptunk a felmérés kapcsán, például, tudunk-e valamit mondani akár az árral, akár a szállítással kapcsolatban. Mivel erről egyelőre semmilyen információval nem rendelkezünk, így várják a lakosok a kormányzati döntést. Bíznak benne, hogy az pozitív lesz – összegezte Tóth Géza.

Árnyalja az összképet, hogy Gyöngyöstarjánban például elenyésző a szükséglet a szénre. Kiss Viktor polgármester arról számolt be, hogy mindössze hat háztartásban igényelték ezt a fajta szilárd tütelőanyagot, összesen 320 mázsát. A polgármester szerint ennek az oka az, hogy csakúgy mint ő, sokan mások áttértek a gázfűtésre, és a vegyes tüzelésre már nincs is módjuk. Több településen valószínűsítheti ezt a helyzetet az, amit Zele Sándor, a káli Zele-Bau Kft. tulajdonosa ez év nyarán elmondott portálunknak. A kft. vezetője bő két hónapja arról beszélt, hogy régebben jelentős mértékben árusítottak szilárd tüzelőanyagokat, de amióta a legtöbben átálltak a gázfűtésre, a cégüknél olyan szinten lecsökkent a kereslet a szén iránt is, hogy ma már nem igazán foglalkoznak vele.