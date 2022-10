A halottak napja közeledvén, a portálunk által megkérdezett temetkezési vállakozók, papok megerősítették azt az egy ideje már tapasztalható szomorú tényt, hogy mennyire változóban van a halálhoz, az elhunyt hozzátartozóinkhoz való viszonyunk. Az Origo már több évvel ezelőtt megkongatta a vészharangot abban a cikkében, amelyben arról számolt be, hogy egy idős nő hamvait tartalmazó urnát halásztak ki a Balatonból. Az írás szerint nem egyedi esetet emleget. Akadt több megdöbbentő lelet, árokparton is találtak elhagyott urnát, de arra is volt példa, hogy a Duna-partról, vagy, még elképesztőbb módon, szeméttelepről került elő ismeretlen maradványokat tartalmazó hamvveder.

Bakondi Endréné, a gyöngyösi Amon Temetkezési Kft. ügyvezető helyettese arról beszélt portálunknak, hogy a munkájuk során az egyik megrázóbb és elszomorítóbb az, hogy vannak, akik nem viszik el tőlük az elhunyt rokonaik hamvait.

– Akad, aki ígérgeti, hogy majd jön érte, de aztán nem teszi. Akad azonban, aki nem is érdeklődik a földi maradványok iránt. Ilyen esetekben az az eljárás, hogy egy-két év elteltével kivisszük az elhunytat az általunk kezelt temetőbe, és ott szociális parcellában helyezzük el. Elkészítjük a dokumentációt arról, hogy legalább eltemettük az elhunytat. A legdurvább esetünk az volt, amikor három évig hitegetett egy hozzátartozó, hogy jön és elviszi az urnát. Nem tette, így eltemettük a néhai rokonát. Eltelt újabb két év, amikor újra jelentkezett az illető, hogy mégis elvinné a hamvakat. Mondtam neki, rendben, de most már ki kell fizetnie a temetéssel kapcsolatos költségeinket, mert közben mi annak rendje és módja szerint örök nyugalomra helyeztük a maradványokat. Talán mondanom se kell, azóta sem jelentkezett a rokon – mondta Bakondi Endréné.

Az egri Mediátor Temetkezés részéről Haágh Ferenc megerősítette a nyomasztó hírt az elhagyott elhunytakról.

– Több egri temetőben van közös sírhely, ez az úgynevezett mindenki sírja, ahol el lehet temetni őket. Mi is oda szoktuk egy bizonyos idő múlva ezeket az elhunytakat lehelyezni. Nem újkeletű dolog ez, én már harminc éve foglalkozok temetésekkel, régen is volt így. Ez az elhelyezés nekünk költségbe kerül. Előfordult már, hogy megrendelte a temetést a hozzátartozó, mi benne megbízva nem kértünk előre pénzt érte, de végül a mindenki sírjába helyezés költségeit sem fizette meg nekünk az illető – összegezte Haágh Ferenc.

Ludvig Oszkár, a besenyőtelki Ludvig Bt. temetkezési vállalkozás tulajdonosa arról beszélt, hogy vele még nem történt hasonló incidens, de a kollégáitól már hallott hasonló szívszorító esetekről. Dr. Lengyel Gyula erdőtelki katolikus plébános elmondta portálunknak, hogy a jelenlegi szolgálati helyén is van olyan urna a ravatalozóban, amely évek óta magára hagyva porosodik.

– Nincs eltemetve, nem hiányzik senkinek. Egy tárgyként hever ott. Sajnos, lelkipásztor kollégáimnak is volt már hasonlóval dolguk – tárta szét a karját dr. Lengyel Gyula.