– Hat évig élt Csillag az Egeresvölgyi Lovastanyán. Húsz éves, nem egy akaratgyenge, de nagyon jóindulatú ló, sok szeretettel és törődéssel mindent elértünk nála, nem kellett küzdeni vele. Ezzel ellentétes véleménnyel van a bértartó, aki szerint Csillag hibája, hogy egy rosszul fedett, gázolajjal és olajjal szennyezett emésztőbe. A tanyát vezető férfi szerint buta, önfejű, kezelhetetlen, ezért zuhant a fedetlen emésztőbe, ami kis karókhoz erősített madzaggal volt elkerítve. Az eset azért is megdöbbentő, mert a bértartó saját lova néhány éve szintén egy ilyen aknába zuhant, sajnos ez a Baba nevű ló másnap meg is halt. Ezért álmunkban sem gondoltuk volna, hogy hasonló baleset a tanyán még egyszer megtörténhet – mesélte Fodor Kálmánné, miközben a sérült lovat simogatta, etetgette.

Emésztőbe zuhant Csillag

Forrás: Beküldött fotó

A szerencsétlenül járt állatnak a gondos ápolás és rendszeres orvosi kezelés ellenére a mellső két lábán lévő mély, gyermektenyérnyi sebekből még mindig folyik genny. A négy láb közül egy hátsó jó, a másikon szintén több centi mély a vágás a pata fölött, az ínszalag lett oda. Miközben közelebb próbál menni a gazdájához, azt le sem teszi, háromlábon biceg. Fodor Kálmánné szerint furcsa, hogy a tanya tulajdonosa kezelhetetlennek mondja, mégis gyereket lovagoltatott rajta.

A mély sebekből még mindig folyik a genny

Forrás: Beküldött fotó

– A sérüléseket az aknában szerezte, hiszen úszni és kijutni próbált az olajos szennyből. A bértartó szeptember 25-én délután egy órakor telefonált, hogy Csillag beleesett a másfél méter széles és két és fél méter mély aknába. Mikor hívott, akkor már kiszivattyúzták a szennyvizet és daruval kimentették a sérült lovat állatorvos jelenlétében. Mikor megérkeztünk, már a boxban volt, de rá sem ismertem – idézte fel a történteket a négylábú gazdája. Ezután így folytatta:

– A lovamat fekete mocsok és sebek borították. Az orvos azt mondta, egy hős, és hosszú ápolásra lesz szükség, ha egyáltalán túléli. Most hetek óta nem tud lefeküdni aludni, és még mindig gennyesek a sebek. Hogy az ínszalag összeforr-e, a sérülések begyógyulnak-e és biztosan túléli-e, az még mindig kérdés. Hatalmas fájdalmai vannak. A tanya tulajdonosa azzal védekezik, hogy a véletlen balesetekért nem felelős, de egyszer már így járt és nem okult belőle. Ráadásul levélben maga írta, hogy eddig is csak a szerencsén múlott, hogy nem esett ló az aknába. Persze, már nincs a tanyán Csillag, hiszen amikor gondoskodás kellett a sérült lónak, néhány nap után már az állatorvosi díjat követelte és közölte, nem kívánja tovább gondozni a beteg állatot, napjában többször kezelni a sebet – habár ezt az eset után szóban vállalta és október 10-ig ki volt fizetve a bértartás. Október 2-án, amikor ápolni mentünk Csillagot, kikergetett a tanyáról, közölte, hogy azonnal vigyük el, vagy kívülről a kerítéshez köti, és ránk is engedett egy komondort. Nem gondoltam volna, hogy egy beteg lóval így viselkedik valaki, aki lovakat tart, de mit is vártam egy olyan embertől, aki maga mondta: a sok macskája fogjon magának egeret, ha enni akar, s különben is nála a cica fogyóeszköz – emlékezett Csillag tulajdonosa.

Csillag nem tud lefeküdni aludni, és kérdéses, életben marad-e

Forrás: Beküldött fotó

Hozzátette, hogy az évek alatt Csillag boldognak tűnt, de néha nem akarta, hogy lovagolják, ekkor éhes volt és nekik kellett etetni. Volt, hogy a vize is be volt fagyva. Mint mondta, a ló most folyamatos felügyelet alatt van, naponta többször ápolják. Kiemelte, rendkívül hálás mindenkinek, aki Csillag mentésében, vagy gyógykezelésében segédkezik.

Természetesen a bértartót is megkerestük az esettel kapcsolatban, hogy tisztázza, szerinte hogyan történhetett meg, illetve a fenti állításokról is megkérdeztük. A megadott határidőig nem érkezett válasz a kérdéseinkre.