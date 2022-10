A most zajló tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) informatika döntőjébe 18 tanuló került be a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiumból. Országos szinten 48 tanuló került az országos döntőbe, ebből 13 tanuló neumannos diák volt, 12 diák dr. Király Sándor és egy Zentai Péter tanítványa. Négy tanuló az első tízben végzett, ezzel ők a felvételihez megszerezhető maximális száz pontot is megkapták. Spanyol nyelv OKTV I. kategóriában László Anna Evelin a 8. helyezést érte el Légrády-Fodor Gerda tanárnő felkészítésével.

Legyél Te is Pénzügy Junior Klasszis pénzügyi tudatosság országos versenyen első helyezés, Bank/Code versenyen országos harmadik helyezést értek el a közgazdasági tárgyak iránt elkötelezett diákok, Czuforné Kleszó Éva és Vízi Izabella tanárnők felkészítésével.

A humán műveltség iránt érdeklődő tanulók is országos eredményeket hoztak. Szép Magyar Beszéd versenyen Török Jonatán, akit Hadnagyné Kovács Judit tanárnő készített fel országos Kazinczy különdíjat kapott.

Az informatika OKTV döntősei

Savaria Országos Történelem Verseny 9. évfolyamos kategóriában Román Jázmin 9E osztályos tanuló országos első helyezett lett, Fedák Zsombor és Barun Zsófia országos hetedik és tizedik helyet szerezték meg. Felkészítő tanáraik dr. Plesuné Simon Krisztina és Szabó Julianna.

A Savaria történelem verseny helyezettjei

Az idegen nyelvek iránti érdeklődést és a magas színvonalú oktatást mutatja, hogy a 211 végzős tanulónak 245 nyelvvizsga bizonyítványt állítottak ki. (angol, német, olasz, spanyol, francia, szakmai angol és Német DSD), 172 tanuló B2 és 73 diák C1 nyelvvizsgával dicsekedhet. Országosan is egyedülálló az angol felsőfokú szakmai nyelvvizsgák magas száma, 27 végzős diák tett felsőfokú BGE nyelvvizsgát.