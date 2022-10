Közlésük szerint a Külsősor utcai lakóingatlanok a Faiskola utca felől, az iparterület ingatlanjai a Faiskola - Külsősor déli csomópontja felől közelíthetők meg és a kihajtás is ebbe az irányba történhet. A déli csomópontban Zsákutca-tábla kerül kihelyezésre. Amint a munkafolyamatok megengedik a lezárt Külsősor utcai szakaszon is egyirányú közlekedés szerinti forgalmi rendet vezetnek be az építési munkák végéig.