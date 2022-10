9:25

Az októberi rendes közgyűlés előtt Mirkóczki Ádám polgármester bejelentette, hogy új képviselőcsoport alakult hivatalosan is. A városért frakció vezetője Komlósi Csaba, tagjai Mirkóczki Zita(MSZP) és Keresztes Zoltán (Momentum).

Mirkóczki Ádám tulajdonosi hozzájárulás ügyében nyújtott be sürgősségi indítványt Eger Labdarúgó Sport Kft. Beruházásához illetve a Kertész úti parkolóház üzemeltetési szerződésével kapcsolatban.

Farkas Attila szintén sürgősségi indítványt nyújtott be fásítással kapcsolatban, valamint Komlósi Csaba is, a fizető várakozóhelyek újraszabályozásáról. Mint ahogy arról már beszámoltunk, ebben az ügyben egy előterjesztést Mirkóczki Ádám már visszavont.

Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) is benyújtott egy sürgősségi előterjesztést, a helyi adózási gyakorlatot vizsgálná felül. Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető jelezte, hogy fél órával az ülés kezdete előtt ő is benyújtott egyet. Mirkóczki Ádám polgármester szerint nem volt benne indoklás a sürgősségre, ezt mondta dr. Bánhidy Péter jegyző is. Oroján Sándor hozzátette, hogy maga az előterjesztés az indoklás. – Azért kellene erről dönteni mert pénzt spórolunk vele, hiszen megszüntetjük a kettős ügyvezetést – mondta Mirkóczki Zita.

Juhász Tamást, a gazdasági iroda vezetőjét szeretnék visszahívni a városfejlesztési cég éléről. – Hol a spórolás ott, hogy 200 ezer forintos fizetést megszüntetünk, s maguk az MSZP egykori üdvöskéjét, Nagy Istvánt nyolcszázezer forintos fizetésért teszik a cég élére, ami nem is végez munkát. Ez pénzszórás – fogalmazott Mirkóczki Ádám.

A képviselők megszavazták mind a hat sürgősségi indítvány tárgyalását.

A parkolási díjak és bérletárak emeléséről nem dönthet a közgyűlés, az előterjesztést ugyanis visszavonta Mirkóczki Ádám polgármester.

A grémium elé kerülnek viszont Sós Tamás (MSZP) és Komlósi Csaba (független) képviselők új játszótér építési tervei. Előbbi a Kiskanda utca 1. mellé, utóbbi a Borház sor és a Koszorú utca közötti területre kerülhet. Kovács-Csatlós Tamás (Fidesz–KDNP) pedig hárommillió forintot szán az érsekkerti játszótér bővítésére. Ebből egy csúszdával, mászóhálóval, mászófallal, tűzoltócsővel és létrás felkapaszkodóval ellátott vár épülhet. Mindannyian választókörzeti felújítási alapokból valósítanák meg elképzeléseiket.

Arról is döntenek továbbá, hogy megszüntessék-e az 1956 Szellemében Eger Városért Alapítványt, amely 1993-ban jött létre az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére emlékmű létesítése, a forradalom helyi eseményeinek feldolgozása és a még élő hagyományok megőrzése céljából. A kuratórium tagjainak száma ugyanis kettőre csökkent. Újabb tagok toborzására tett kísérleteik nem jártak eredménnyel. Az alapítvány szűkös pénzügyi eszközökkel gazdálkodott, adományokból tartotta fenn működését, ezáltal céljának megvalósítása elnehezült. Ezen indokok alapján kezdeményezték a kuratórium tagjai az alapítvány megszüntetését.

Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) képviselő a csütörtöki közgyűlésre alapokmány módosítást készített elő. Mint írta, három dolgon szeretne változtatni.

– A korábbi rossz precedensek tapasztalataiból okulva úgy gondolom, egyértelműen szabályozni kell, hogy az ülés vezetése nem egyenlő a polgármester általános érvényű és korlátlan felszólalási jogával – fogalmazott Orosz Lászlóné a rendelettervezetben.

Kiemelte, rendszeresen visszatérő probléma, hogy az ülést elnökként vezető polgármester nem ülésvezetői jogait gyakorolva, kizárólag a napirendi pont tárgyalásához kapcsolódóan, inkább a személyes értékítéletét, az általa relevánsnak tartott információkat közli, így valójában képviselői felszólalásokat tesz. Mindezt a képviselőkre irányadó mennyiségi- és időkorlátok teljes figyelmem kívül hagyása mellett, vagyis korlátlan felszólalási jogot gyakorol egy olyan körben, amely nem az ülés vezetéséhez kapcsolódik.

– Ezzel a képviselőkhöz képest olyan többletjoggal hatalmazza fel saját magát, amelynek nincs rendeleti alapja. A fenti gyakorlat napirendi pontonként akár 10-15 hozzászólást is jelent, időkorlát nélkül, kizárólag olyan körben, amely nem kapcsolódik az ülésvezetői jogosítványokhoz. Ezt a szokását a polgármester az előterjesztéseknél az előterjesztő személyétől függetlenül gyakorolja – emelte ki. Szerinte szét kell választani a polgármester ülésvezetői, és mint a közgyűlés tagját megillető felszólalási lehetőségeit, mivel az, hogy az ülésvezetéshez kapcsolódó kérdésekben időkorlát nélkül felszólalhat, nem jelenti azt, hogy a közgyűlés tagjait egyenlő módon megillető felszólalási lehetőséghez képest többlet jogosítványokkal rendelkezne.

Másodsorban az egyszemélyi döntések ellen lépne fel, mert szerint Mirkóczki Ádám a hulladéktársulással kapcsolatban egyedül hozott fontos döntéseket.

– A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az Önkormányzat a tagja, nem polgármester, a társulási tanácsban viszont úgy tesz javaslatot és úgy szavaz egyszemélyben, hogy a közgyűlés ezekben a kérdésekben nem tud állást foglalni, és nem rendelkezik információkkal, holott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás van annyira fontos kérdés minden egri számára, hogy ezzel a testületet nem lehet kikerülni. A polgármester is a közgyűlés egyik szerve! Emiatt úgy gondolom, hogy a képviselő-testületnek is legyen lehetősége állást foglalni a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kérdésekben – kérte. Harmadrészt kiemelte, sokszor bizottsági ülésre, egyeztetésre sem jutnak be a hivatalba, nincs aki beengedje a képviselőket mióta beléptetőkapus rendszer van.

– Ismételten hangsúlyozom, hogy a hivatal is a képviselő-testület egyik szerve, nem vitatható el képviselők belépési joga az önkormányzat székhelyére – írta az előterjesztésben, amelyről csütörtök reggel dönthet a testület.