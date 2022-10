Emlékszem, gyermekkoromban mennyire vártam a születésnapomat. Biztosan minden gyerek így van ezzel. Különleges nap volt, már csak azért is, mert édesapám elővette a régi Praktika márkájú fényképezőgépét, amihez természetesen én nem nyúlhattam hozzá, még tizenévesen is csak óvatosan, és rövid ideig. Ha volt benne film, kivette az ablaktalan fürdőszobában, és belehelyezte az új tekercset.

Közben édesanyám elővette a tortát, amit nagymamám sütött. Azóta sem ettem olyan csokikrémet, amilyet ő tudott készíteni. Nem volt tükörsima a csokimáz, néha kicsit ferde is lett a torta, de kit érdekelt az? Úgyis felvágjuk, nem a vitrinbe tesszük dísznek. Gyertyák is voltak, amennyi éves voltam. A torta a nappaliban várt a dohányzóasztalon, mögé kellett ülnöm, és igyekeztem nagyon szépen nézni, nem pislogni, nem tüsszenteni, amikor apukám fényképezett. Anyukám is mellém ült néhány kép erejéig, később, amikor a testvérem megszületett már, ő is. Édesapám odaadta anyukámnak a gépet, szigorú és pontos instrukciókkal látta el: itt fogja meg, ott ne nyúljon hozzá, kell vaku, nem kell vaku, függőlegesen tartsa, ne remegjen a keze. A tortaevésről is készültek képek, meg az ajándékbontásról.

A fotókat elvitték előhívatni, és izgatottan vártuk, milyenek lesznek. Volt, ami jól sikerült, ez bekerült a nagy, piros albumba. A többi kicsit homályos, behunyt szemű, belefintorgós, belemozdulós lett, de eltettük ezeket is, mert a mienk volt. Azóta is ott vannak a szekrényben egy dobozban.