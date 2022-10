Számos takarékossági intézkedést vezetett be Füzesabony önkormányzata – tudtuk meg Nagy Csaba polgármestertől. Ezek egyike, hogy a külső telephelyekről a polgármesteri hivatalba integrálják a dolgozókat. Ahol mód van rá, például a városüzemeltetésnél, átállnak fatüzelésre. A könyvtár szombati nyitvatartása megszűnik.

– A művelődési házat, és a hozzá kapcsolódó termeket csak indokolt esetben adjuk ki, de akkor is a bérlőre hárítjuk át a a rezsiköltséget. Három intézményünkben geotermikus energiával fűtünk – mondta a városvezető.

Nagy Csaba közlése szerint a szociális központban a dolgozókat összevonják. A nem használt irodákban temperáló fűtés működik. Energiatakarékos fűtőpanelt vásárolnak az idősek nappali ellátását szolgáló helyiségbe. A közmunkaprogram dolgozóit a városüzemeltetés telephelyén helyezik el, a házasságkötő terem átkerül a polgármesteri hivatalba.

– A sportcsarnokunk nem üzemel, felújítás alatt áll. Csökkentjük az adventi dísztér üzemidejét. Jégpálya nem üzemel majd, a sportpálya használata során a rezsit a bérlő fizeti – közölte a városvezető.

Pénteki home office-al is takarékoskodnak a szihalmi önkormányzatnál – tudatta Bóta József Sándor polgármester. Elmondta: a spórolás egyik eszközeként pénteki napokon csak minimális fűtés lesz a polgármesteri hivatal épületében. Hasonló megoldásban gondolkoznak az intézményeik esetében is.

– Szerencsére az óvodánk mindkét épületében új gázkazánokat sikerült beállítanunk, a bölcsődénk pedig teljesen új létesítmény, energiatakarékos kivitelezéssel – fejtette ki. Bóta József elárulta azt is, hogy a művelődési ház takarékosabb üzemeltetéséről még gondolkodnak.

A Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskolában Energiamegmaradási Intézkedési Tervet készítettek, ami október 1-jén lépett életbe. A szabályok szigorú betartásától 25 százalékos energiamegtakarítást remélnek. Vámosi László, a tanintézmény igazgatója elmondta: minden nap napközben többször mérik a hőmérsékletet, a tornateremben igyekeznek az előírt 18 fokot, az osztálytermekben pedig a 20 fokot tartani.

– A tavalyi energiafogyasztáshoz képest legkönnyebb helyzetben a feldebrői intézmény van, hiszen itt az Egri Tankerületi Központ jóvoltából az összes használatos osztályteremben és az aulában, s a telephely-vezetői irodában korszerű műanyag nyílászárókat építettek be a nyáron – ismertette az igazgató. Aldebrőn nehezebb a helyzet, viszont itt a jövőre nézve biztató, hogy az aldebrői önkormányzat TOP pluszos pályázata épp az energiahatékonyság növelését célozza meg.

A kivitelezéshez szükséges felmérések, tervezések jelenleg is zajlanak. A kápolnai intézmény felújítása két éve fejeződött be. Itt határozottan javult az energiafelhasználás, a szigetelés és a nyílászárók cseréje beváltotta a hozzá fűződő reményeket.