Heti rendszerességgel online vagy személyes jelenléttel is igénybe vehető ingyenes célirányos nyelvtanulási tanácsadás, nyelvi audit, idegennyelvi szintfelmérés – írja az egyetem honlapján. A tanácsadás mellett lehetőség lesz próba vizsgatesztek írására is, illetve angol nyelvből konkrét nyelvi/nyelvtani segítségadásra is.

Online vagy személyesen csütörtökönként 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig érhető el a tanácsadás a B épület 302-ben, melyre előzetes jelentkezés szükséges az [email protected] email címen.

A félév során kötetlen nyelvi klubfoglalkozásokat is szerveznek a hallgatók számára, ahol nyelvtanár szakos hallgatókkal, külföldi diákokkal és anyanyelvi oktatókkal vitathatnak meg különböző érdekes, aktuális témákat vagy nyelvi vetélkedőkön vehetnek részt.