A tárlathoz egyébként elektromos rolleres túrát is szerveztek Gyöngyösről délelőtt. Aki ilyen módon, szervezetten érkezett, az ajándékot is kapott és egy játékban is részt vehetett. A rolleres túrán mindenki kapott egy zacskót, amiben különböző ásványok voltak homokban és egy határozót. Az ásványbörze helyszínén kell kimosni őket, és feljegyezni, hogy sikerült-e mindet megtalálni.