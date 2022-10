Tájékoztatása szerint a terveket – az önkormányzat megbízásából – a Hajas-Útterv Bt., nevesítve Hajas Gyula útépítési üzemeltetési és fenntartási szakmérnök készítette el. Az elképzelések szerint azokat a forgalmas és fontos közintézmények melletti (óvoda, sportcsarnok) utcákat kellene egyirányúsítani, amelyek mindössze három méter szélesek. Ezzel a lépéssel megszűnhetne az utak széleit lejáró szembejövő forgalom.

– Az egyirányúsítás ütemezéséről önkormányzatunk dönt, és utána kerülhetnek ki az útburkolati jelek és az egyirányú forgalmat mutató közlekedési táblák is az utcákra. Természetesen itt is hangsúlyozom, hogy továbbra is várjuk a véleményeket az itt élőktől – mondta Nagy Csaba.