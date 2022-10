A Magyar Közlönyben szeptember 30-án megjelent rendeletben meghatározott tizenhatszoros távhő ár miatt tisztán látható, hogy még nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok és ezzel együtt az intézmények is – tette közzé Mirkóczki Ádám Eger polgármestere hivatalos közösségi oldalán szerdán.

Még nem érkeztek meg az első számlák, de már most látszik, hogy a távhő által érintett intézményeink rezsije mintegy 200 millió forinttal lesz magasabb, mint a költségvetésünkben biztosított fedezet. Ma délelőtt az érintett intézményeink vezetőivel egyeztettünk és kerestük a lehetséges megoldásokat, akik nem csupán a jövő évvel kapcsolatban, de már az előttünk álló pár hónapot érintően is elmondták félelmeiket. Nagy valószínűséggel egy rendkívüli közgyűlésen kell döntéseket hoznunk a kialakult és érezhetően egyre nehezebb helyzet miatt. Holnapra kezdeményeztem az Energia Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottság összehívását – fogalmazott a polgármester október 5-i Facebook posztjában.