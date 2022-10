Szombaton ünnepélyesen átadták a községben az újonnan felépült mini bölcsődét, amely az óvoda épületének bővítésével tizennégy három év alatti kisgyermeknek ad helyet ezentúl. A Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde beruházáshoz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a magyar kormány összesen 197 millió forint támogatással járult hozzá. A projekt célja a település foglalkoztatási helyzetének javítása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének támogatása, s a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése révén a családok segítése. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javítására a bölcsőde működéséhez nélkülözhetetlen berendezéseket, és a gyermekek életkori adottságainak megfelelő játszótéri eszközöket is beszereztek.

Az avatóünnepség az óvoda Maci csoportjának műsorával kezdődött, majd Kazsu Attila polgármester köszöntötte a szép számban egybegyűlteket.

– Jó látni az ünneplőket, ez azt jelenti, hogy Abasáron lakni jó. Ehhez az érzéshez szeretnénk hozzájárulni ezzel infrastrukturális fejlesztéssel. Azt szeretnénk, ha ez mindenkinek akkora örömet adna, mint amekkora energiát mi fektettünk bele. Az óvoda működésével párhuzamosan folyt az építkezés. Időnként a gyerekek csak szűkösen fértek el, sőt, rövid időre el is kellett költözniük az épületből, amikor a belső munkálatok zajlottak Ahhoz, hogy ma itt állhassunk, nagyon sok ember munkája van az elmúlt két évben, az időszak jól ismert nehézségei ellenére is – foglalta össze Kazsu Attila.

Kovácsné Bárány Ildikó, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Gyermekügyi és Idősügyi Főosztályának a vezetője kiemelte, hogy mindig nagy öröm számára, ha bölcsőde átadásán vehet részt. Mint mondta, ez azt jelenti, hogy egyre több kisgyermekes család számára válik elérhetővé helyben a bölcsődei ellátás. A főosztályvezető a továbbiakban tolmácsolta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára gondolatait.

– Nem mindegy, milyen környezetben nevelkednek a gyermekeink. A magyar kormány egyik legfontosabb feladata a családok, a gyermekek támogatása. Hisszük, hogy nélkülük sem a jövőt, sem a jelent nem lehet elképzelni. Az utóbbi tizenkét évben arra törekedtünk, hogy vállalásainkat megvalósítsuk. Ma háromszor több településen biztosított a bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Jelentősen emelkedett a mini bölcsődék száma is, amelyeké a 2010-es adat több mint hétszeresére nőtt, és ehhez az abasáriak is hozzájárultak. Míg tizenkét évvel ezelőtt a központi költségvetés a bölcsődék működtetésére csak tizenegy milliárd forintot fordított, addig jelenleg ennek közel hatszorosát biztosítja a kormány. Több mint nyolcvan százalékkal nőtt 2010 óta a férőhelyek száma, intézményből is közel négyszer több áll rendelkezésre. Ez a tendencia itt, Heves megyében is megfigyelhető. Négy és félszer több településen elérhető a bölcsődei ellátás valamelyik formája a megyében, és kétszer annyi férőhely van, mint tizenkét éve volt – üzente a megjelenteknek távollétében Hornung Ágnes.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője azzal kezdte köszöntőjét, hogy visszaemlékezett a Maci csoportos óvodások boldog izgatottságára a ceremónia kezdetén.

– Amikor a polgármester úr elkezdte a beszédét, először alig lehetett hallani, amit mondott, mert a boldog gyermekzsivaj elnyomta a szavait. Arra gondoltam ekkor, ennél jobb helyzet nincs, amikor egy ünnepi beszédet a gyerekzsivaj tesz nehezen érthetővé. Azt tudom erre mondani, hogy jó állapotban vagyunk, mert itt sok a gyermek bölcsődében, óvodában, iskolában, és szép a környezet, ami fogadja őket. Ez azt jelenti, hogy Abasáron jó irányba haladnak a dolgok – fogalmazott Horváth László.

Az új intézményt Iváncsy Balázs abasári plébános szentelte meg.