Szezonzáró motoros gurulást szervezett a Motoros-Huszárok Barátai egylet október 9-én a Tisza-tó körül. A cél most is, ahogy minden évben, a segítés, a jótékonykodás volt. Rimóczi Bélától, a szervezőtől megtudtuk, Dobos Rékának, motoros társuknak gyűjtöttek, aki tolószékbe kényszerült.

Ahogy korábban a heol.hu is megírta, a Mátra Karate-Do SE tagjaként Réka magyar bajnoki címet is szerzett, a különböző versenyeken gyűjtött érmei száma pedig meghaladja a félszázat. A karatéval együtt a másik szenvedélyt a motor, a motorozás jelentette a karácsondi fiatalnak. Egészen 2014. karácsonyáig. A december 24-én elszenvedett baleset azonban nemcsak az ünnepet rontotta el, hanem Réka és családja további életét is átalakította.